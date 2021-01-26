تصميمات منازل بديكورات هندسية

مرأة

بألوان قوية وأشكال هندسية غير مألوفة أصبحت هذه المنازل لوحات فنية تنطق بالعصرية والجرأة.. وقد استوحت المصممتان الشابتان برانيميرا وديسيسلافا من بلغاريا هذه التصميمات المدهشة من اتجاه التكعيبية الفني والذي اشتهر به الفنان المعروف بيكاسو والذي يعتمد على فكرة اظهار الزوايا المختلفة للأشياء وتحويل كل شيء الى أشكال هندسية مجردة. فهل تجروئين على تحويل منزلك الى عمل فني عملاق مثل هذه المنازل. الألوان القوية والأشكال الهندسية المتقاطعة مع الخلفية البيضاء تجعل المنزل بأكمله يبدو كلوحة فنية مرسومة بدقة وعناية.

في غرفة المعيشة الأحمر والأخضر بدرجاته يمثلان مزيجا قويا. الا أن اللون الأبيض الغالب على المكان يكسر حدة هذه الألوان ولا يجعلها تبدو صارخة أو مزعجة للعين. خليط الألوان المبهجة والجريئة في غرف النوم يجعلها تبدو شبابية وعصرية جدا ويجعل قضاء الوقت فيها أكثر متعة اذا كنت من هواة الألوان والفنون.

تبدو هذه المطابخ أكثر من رائعة مع التصميمات المبتكرة لوحدات التخزين والأرفف والتي تتداخل معها الخطوط الملونة والأشكال الهندسية لتعطي المطبخ حيوية ومظهر فني فريد. التصميم البسيط جدا لطاولة السفرة والكراسي مناسب جدا هنا، فتصميمات الحوائط والأرفف الملونة حولها كافية جدا لاضفاء الابهار والحيوية على الغرفة ولا تحتاج لأثاث ملون أو معقد التصميم.

تتداخل أرفف المكتبة ذات الأشكال الهندسية مع تصميم الحوائط بشكل رائع. وكما ترين فهذا التصميم المبتكر لا يتجاهل عنصر العملية أيضا حيث توجد مساحة لرص عدد كبير من الكتب والديكورات. وتأتي الأريكة الصغيرة في الركن لتكمل المظهر وتتيح لأصحاب المنزل فرصة للاسترخاء مع كتاب ممتع.

يتيح الموزاييك ببلاطاته الصغير المزيد من الحرية في التصميم وابتكار الأشكال الهندسية المختلفة. ومزيج الأزرق الفاتح والأبيض مناسب جدا لحمام أنيق.

الأبيض والأصفر اختيار جريء للحمام يعطيه رونقا متميزا. وتصميم الأدوات الصحية والأرفف هنا مثالي للحمامات الصغيرة.

