سلطة الفول الأخضر على الطريقة الآسيوية

مرأة

المقادير: 1/2 كوب من الفول الأخضر. 1/4 كوب من الفاصوليا السوداء(لوبيا) مسلوقة. 2 شريحة رفيعة سلمون مدخن(قطع). 8 حبات طماطم شيري مقطعة شرائح. 4 ملاعق بقدونس مفري. 4 أعواد بصل أخضر مقطع شرائح. حبة فجل أحمر متوسطة الحجم مقطعة شرائح رفيعة. حبة فلفل أحمر حار شرائح رفيعة. حبة خيار شرائح رفيعة. 1/2 حبة فلفل أصفر شرائح. ملعقة سمسم محمص. 2 ملعقة عصير ليمون. 1 ملعقة كبيرة زيت زيتون. رشة ملح وفلفل. طريقة التحضير: في وعاء زجاجي كبير ضعي محتويات السلطة (الفول الأخضر والفجل الأحمر واللوبيا والبصل والفلفل والبقدونس). ضعي على الوجه شرائح السلمون المدخن. تبلي بالملح والفلفل وزيت الزيتون وعصير الليمون، وقدميها بالهنا والشفا.