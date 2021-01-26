سويسرول الفراولة وجوز الهند

مرأة

المقادير: 200 جرام سكر. 6 حبات بيض كبيرة. 200 جرام دقيق. زيت نباتي. رشة قرفة. رشة ملح. للحشوة: برطمان مربى فراولة. 1/4 كوب جوز هند مبشور. للتزيين. 2 كوب كريم شانتيه. شوكولاتة مبشورة. طريقة التحضير: سخني الفرن لدرجة حرارة 180 مئوية. ادهني قالب السويسرول بزيت نباتي وضعي في قاعدته ورق زبدة وادهنيه بالزيت مع رش القليل من السكر والدقيق حتى لا يلتصق السويسرول. في وعاء الخفق اخلطي السكر والملح والقرفة والبيض لمدة 10 دقائق. انخلي الدقيق حتى يدخله الهواء ثم ضيفي الدقيق فوق السكر والبيض لكن على دفعات واخلطي جيدا. من بعدها ضيفي ملعقة ماء فاتر واكملي الخلط. صبي الخليط في قالب السويسرول واخبزي في الفرن الساخن لمدة 10 – 12 دقيقة على الرف الأوسط حتى يصبح لونه ذهبيا. ثم اتركي قالب السويسرول يبرد تماما. في هذه الأثناء ضعي المربى في وعاء وقلبي قليلا حتى تسيل. ضعي ورق زبدة أو ورق قصدير على المائدة ورشي عليه السكر ثم ضعي كيك السويسرول فوقه وافردي المربى على منتصف الكيك مع رشة جوز الهند فوقه. ضعي بعض الكريمة على الأطراف. لفي الكيك برفق بمساعدة ورق الزبدة ثم زيني الوجه بالكريم شانتيه وصوص المربى ورشة شوكولاتة مبشورة. ضعي القالب في البراد حتى يتجانس ويتماسك. اخرجي قالب السويسرول من البراد وقطعيه ثم قدميه مع الشاي.