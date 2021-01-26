واشنطن: سنحاسب من يحاول تقويض استقرار السعودية

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: أدانت وزارة الخارجية الأميركية بشدة الهجوم الصاروخي، الذي استهدف العاصمة السعودية الرياض مؤكدة أن واشنطن ستساعد الرياض في التصدي لأي هجمات. وقالت الوزارة في بيان إنها تقوم بجمع مزيد من المعلومات عن الهجوم، الذي يبدو أنه كان محاولة لاستهداف المدنيين. كما أكدت الخارجية الأميركية في بيانها أنها ستساعد السعودية في التصدي للهجمات على أراضيها، ومحاسبة من يحاول تقويض استقرارها. وأشار البيان إلى أن «مثل هذه الهجمات تتعارض مع القانون الدولي وتقوض جميع الجهود الرامية لتعزيز السلام والاستقرار». كما أوضح أن الإدارة الأميركية تسعى إلى «تهدئة التوترات في المنطقة، بما في ذلك إنهاء الحرب في اليمن».

وكان التلفزيون السعودي قال السبت، إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت صاروخا أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض.

من جهتها أدانت فرنسا وألمانيا وبريطانيا في بيان مشترك امس محاولة شن هجوم على العاصمة السعودية فيما حذر السفير البريطاني في اليمن مايكل آرون من أن استمرار سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء من شأنه أن يزيد من النفوذ الإيراني في اليمن.

الى ذلك أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف مناطق مدنية في الرياض وجددت الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية الجبانة، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

من جهتها قالت وزارة الخارجية المصرية، إن القاهرة تدين بأشد العبارات محاولة استهداف الرياض. وأضافت أن مصر تعرب عن مواصلة دعمها ووقوفها بجانب السعودية فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وصون أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. كما أعربت مصر عن وقوفها إلى جانب المملكة في مساعيها لمواجهة كافة صور الإرهاب وداعميه.

كما أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أنها تدين إطلاق الحوثيين صاروخا باتجاه الرياض واستهداف مناطق مدنية. وشددت على أن «أمن المملكتين واحد لا يتجزأ، وأي تهديد لأمن السعودية تهديد لأمن واستقرار المنطقة بكاملها».

