الإمارات وإسرائيل تتبادلان فتح السفارات

عربيات ودوليات

ابوظبي- الوكالات: أعلنت إسرائيل افتتاح سفارتها في أبو ظبي، وذلك بعد ساعات قليلة من مصادقة مجلس الوزراء الإماراتي على فتح سفارة في تل أبيب، فيما أعربت الإدارة الأميركية الجديدة عن نيتها «البناء على اتفاقيات التطبيع».

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إن سفارتها في الإمارات فتحت رسميا وإن الدبلوماسي إيتان نائيه الذي سيقوم بأعمال السفارة إلى حين تحديد مقر دائم لها قد وصل إلى أبو ظبي.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية «كان» أن السفارة ستباشر عملها من مكاتب مؤقتة، إلى حين تجهيز مقر دائم. وكان نائيه قد طرد من أنقرة بأمر من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عندما تأزمت العلاقات بين تركيا وتل أبيب بعد العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014.

وفي وقت سابق، قالت الحكومة الإماراتية عبر حسابها على «تويتر» إن مجلس الوزراء صادق اليوم على إنشاء سفارة لدولة الإمارات في تل أبيب. جاء ذلك في أول اجتماع لمجلس الوزراء في العام الحالي. وكان الجانبان قد وقعا في البيت الأبيض منتصف سبتمبر الماضي اتفاقية لتطبيع العلاقات، برعاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

من ناحية أخرى، أعربت الإدارة الأميركية الجديدة عن نيتها التعاون مع إسرائيل بشأن قضايا الأمن الإقليمي و«البناء على اتفاقيات التطبيع».وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان في بيان إنه أخبر نظيره الإسرائيلي مائير بن شبات في اتصال هاتفي أن إدارة الرئيس جو بايدن ستعمل عن كثب مع إسرائيل بشأن الأمن وتطبيع العلاقات في الشرق الأوسط.

