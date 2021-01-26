«يونيسف»: 2.4 مليون طفل سوري خارج المدرسة

عربيات ودوليات

جنيف- بيروت- الوكالات: كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» أنّ أكثر من 2.4 مليون طفل سوري خارج المدرسة، حوالى 40% منهم من الفتيات، متوقعةً أنّ يرتفع العدد بسبب تأثير فيروس «كورونا» المستجد، الذي أدى إلى تعطل التعليم في سورية.

وأكّدت المنظمة، في بيان لها، أنّه «لم يعد من الممكن استخدام واحدة من كل ثلاث مدارس داخل سورية لأنها دمرت أو تضررت أو تستخدم لأغراض عسكرية»، موضحةً أنّ «الأطفال القادرين على الالتحاق بالمدرسة يدرسون في فصول مكتظة وفي مباني لا توجد بها مرافق مياه وصرف صحي كافية أو حتى كهرباء أو تدفئة أو تهوية».

وشددت على أنّ «هناك حوالي 700 تعرض لمنشآت التعليم والموظفين في سورية منذ بدء التحقق من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، كما أكّدت الأمم المتحدة 52 هجوماً في العام الماضي».

واعتبرت «اليونيسف» أنّ «الأطفال في سورية لا يزالون يتحملون وطأة الأزمة، إذ يعاني نظام التعليم في سورية من إرهاق كبير، نقص في التمويل، وعدم قدرة على توفير خدمات آمنة وعادلة ومستدامة لملايين الأطفال». وختمت المنظمة بيانها في دعوة جميع أطراف النزاع إلى الامتناع عن الهجمات على المرافق التعليمية والموظفين في جميع أنحاء سورية.

على صعيد اخر، قالت مصادر محلية إن قوات النظام السوري تقدمت في محيط مدينة طفس بريف درعا الغربي جنوبي البلاد، واستولت على منازل مدنيين على أطرافها، بينما أكد ناشطون إصابة مدنيين بنيران النظام، وكذلك سقوط قتلى من جنوده. وأضافت المصادر أن تقدم قوات النظام جاء مع استمرار المفاوضات بين النظام ووجهاء المنطقة، حيث يطالب النظام بتسليم السلاح المتوسط، وخروج من يرغب من درعا إلى شمالي سورية.

وأوضحت المصادر أن قوات النظام عززت المنطقة الغربية من درعا بالدبابات والآليات الثقيلة، تمهيدا لتصعيد عسكري محتمل إذا فشلت المفاوضات. من جهة أخرى، نشرت مواقع تابعة للمعارضة صورا لبطاقات شخصية قالت إنها لثلاثة من جنود النظام قتلوا أثناء اشتباكات على أطراف مدينتي طفس واليادودة، كما أكدت جرح 7 جنود آخرين.

