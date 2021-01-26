العراق: «داعش» يمتلك قدرة على التنقل والتخفي

عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق أن طيران التحالف الدولي نفذ ضربة جوية فجر امس على كهف يتحصن فيه مسلحون من تنظيم «داعش» بمحافظة صلاح الدين شمالي العاصمة بغداد، بعد أيام من هجمات تبناها التنظيم.

وذكر بيان للخلية أن الضربة الجوية، التي استهدفت كهفا في سلسلة جبال مكحول بالمحافظة، تمت وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز المخابرات الوطني وأشار إلى أنه سيعلن عن أعداد القتلى بعد وصول القوات الأمنية إلى المكان المستهدف. وسبق لخلية الإعلام الحربي أن أعلنت عن مقتل 7 من مسلحي التنظيم في ضربتين جويتين نفذهما طيران التحالف الدولي في محافظتي صلاح الدين وكركوك شمالي العاصمة. وتكمن أهمية هذه الضربة في توقيتها حيث تأتي إثر اختراقات أمنية لتنظيم «داعش» في بغداد ومحافظة صلاح الدين، وهو مادفع القوات الأمنية إلى الإعلان عن عملية أمنية عسكرية للقضاء على الخلايا المتبقية من التنظيم.

وكان الحشد الشعبي قد قال إن 11 من أفراده قتلوا مساء السبت الماضي في هجوم لتنظيم «داعش» بجزيرة العيث شرقي محافظة صلاح الدين.

