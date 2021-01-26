إندونيسيا تحتجز ناقلتي نفط إيرانية وبنمية

عربيات ودوليات

اعلنت السلطات الإندونيسية امس أنها احتجزت ناقلتي نفط واحدة إيرانية والأخرى بنمية للاشتباه في قيامهما بنقل خام غير قانوني في مياه هذه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا. وأوضحت الوكالة الاندونيسية المسؤولة عن الأمن البحري، أن الناقلتين، وهما «إم تي هورس» التي ترفع العلم الإيراني، و«إم تي فريا» التي ترفع العلم البنمي، رصدتا قبالة سواحل مقاطعة كاليمانتان الأحد وتم احتجازهما بعد رفض الطاقمين الاستجابة للاتصالات اللاسلكية. وصرح الناطق باسم الوكالة ويسنو برامانديتا «احتجزنا الناقلتين الاجنبيتين ونواصل تحقيقاتنا». وأضاف «يتم استجواب الطاقم حاليا». ويشتبه في ارتكاب أفراد الطاقمين الكثير من المخالفات، خصوصا عدم عرض علمي الناقلتين ووقف تشغيل أنظمة تحديد الهوية لتجنب اكتشاف عملية نقل النفط الخام بشكل غير قانوني من ناقلة إلى أخرى. واتهمت إيران بشكل متكرر بتنفيذ عمليات بيع نفط سرية لتجنب العقوبات الأميركية.