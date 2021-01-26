«كورونا» يحكم على مليارات البشر بـ«عقد من الفقر»

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: حذرت منظّمة «أوكسفام» لمكافحة الفقر، امس من أن أزمة وباء «كورونا» تُفاقم انعدام المساواة في العالم، مع سرعة تزايد ثروات الأغنياء وأرجحيّة أن يحتاج الأكثر فقرا سنوات للخروج من دائرة الفقر.

وحذّرت «أوكسفام» في تقرير بعنوان «فيروس انعدام المساواة»، من أن هذه هي المرة الأولى منذ بدء وضع الإحصاءات والسجلّات التي يرتفع فيها انعدام المساواة في كل بلد تقريبا وفي التوقيت نفسه، بظل الجائحة. وقال التقرير إن «الألف شخص الأكثر ثراءً على الكوكب عوّضوا خسائرهم جرّاء «كوفيد-19» في 9 أشهر لكنّ الأمر قد يستغرق أكثر من عقد حتى يتعافى الأكثر فقرا في العالم». كما سلّطت منظّمة أوكسفام الضوء على انعدام المساواة حتى في تأثير الفيروس على الأشخاص والجماعات إذ تُعاني أقلّيات عرقيّة في بعض البلدان من معدّلات وفيات أعلى، كما أن القطاعات الاقتصاديّة الأكثر تضرّرًا من الوباء هي تلك التي تتمثّل فيها النساء بشكل كبير.

في غضون ذلك، تصاعد الاستنفار الدولي لمواجهة السلالات المتحورة «الأكثر فتكا» من فيروس كورونا عبر العودة للعزل التام أو تشديد الإجراءات الوقائية. وفيما اقترب عدد ضحايا الجائحة من 100 مليون عالميا، واصلت دول عديدة حملات التطعيم ضد الفيروس.

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيعيد فرض حظر السفر إلى الولايات المتحدة على المواطنين غير الأميركيين الذين زاروا أوروبا وبريطانيا والبرازيل وإيرلندا وجنوب أفريقيا ضمن خطة الرئيس الجديد وقف تفشي الفيروس في بلاده الأكثر تضررا من جائحة «كورونا» في العالم.

وتواصل الاستنفار الدولي لمواجهة ظهور سلالات جديدة للفيروس، إذ أعلن كبير المستشارين الطبيين للحكومة الفرنسية أن بلاده قد تحتاج لتطبيق عزل عام ثالث ربما مع بدء العطلة المدرسية الشهر المقبل. وقال جان فرانسوا دلفريسي رئيس المجلس العلمي، الذي يقدم المشورة للحكومة بشأن التصدي للجائحة لمحطة «بي إف إم تي في» الفرنسي «ربما نحتاج إلى التوجه نحو العزل. سواء كان ذلك يتطلب فرض قيود صارمة للغاية مثل القيود الأولى في مارس أو تطبيق شكل أكثر ليونة مثل نوفمبر فهذا قرار سياسي».

وفي لندن قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إنه ليس من المؤكد تماما أن ارتفاع معدل الوفيات مرتبط بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا لكنه أكد أنها أسرع انتشارا. ولم يستبعد هانكوك فرض قيود جديدة على الحدود؛ بسبب القلق من سلالات جديدة لم تكتشف بعد، مشددا على أن الطريق ما يزال طويلا أمام رفع الإغلاق العام، بسبب العدد الكبير للوفيات والضغط الهائل على المستشفيات.

من جهته، أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور(67 عاما) إصابته بالفيروس، مشيرا إلى أن أعراضه خفيفة، وأنه سيبقى متفائلا. كما أعلن وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، إصابته بالفيروس.

