مظاهرات «الحظر».. أعمال عنف ونهب ليلية في هولندا

عربيات ودوليات

أمستردام- الوكالات: أعلنت الشرطة ووسائل الإعلام في هولندا إن مثيري شغب نهبوا متاجر وأشعلوا حرائق واشتبكوا مع الشرطة في عدة مدن هولندية ما أدى إلى اعتقال أكثر من 240 شخصا. واندلعت الاضطرابات في اليوم الثاني من فرض قيود جديدة أكثر صرامة للتصدي لفيروس «كورونا» شملت حظر تجول خلال الليل مما أدى إلى وقوع مظاهرات. وقال شهود إن الشرطة استخدمت خراطيم المياه والكلاب والخيالة لتفريق احتجاج في وسط أمستردام بعد ظهر الأحد. وقالت الشرطة إنه تم اعتقال نحو 200 شخص في المدينة بعضهم قام بإلقاء الحجارة والألعاب النارية. وقالت محطة «إن. أو. إس) إنه تم نشر شرطة مكافحة الشغب فيما لا يقل عن عشر مدن وبلدات بعد سريان حظر التجول الليلي.

وأضافت أنه تم إشعال النار في سيارات كما تعرضت الشرطة للرشق بالحجارة ودُمرت ممتلكات عامة. وقالت الشرطة العسكرية على تويتر إنها تدعم الشرطة المحلية في مدينتين على الأقل في الجنوب. وأظهرت مشاهد على التلفزيون الهولندي مجموعات من الشبان ينهبون المتاجر ويرمون الدراجات ويشعلون حرائق في مدينة أيندهوفن بجنوب البلاد. وقالت المدينة في بيان إن ما لا يقل عن 55 شخصا اعتقلوا.

وجاءت هذه المظاهرة في ساحة المتحف بالمدينة، والتي خرقت الحظر المفروض على التجمعات العامة، في اليوم التالي لفرض الحكومة حظر تجول ليلي لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية.

