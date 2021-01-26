أنصار ترامب يهددون بـ«قتل» أعضاء في الكونغرس!

عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: كشفت وسائل إعلام أميركية، امس أن مسؤولي إنفاذ القانون الفيدراليون يحققون في عدد من التهديدات التي تستهدف أعضاء الكونغرس مع اقتراب المساءلة الثانية للرئيس السابق دونالد ترامب.وبحسب وكالة «أسيوشيتد برس» تضمنت التهديدات «قتل المشرعين أو مهاجمتهم» خارج مبنى «الكابيتول» وفقا لمسؤول أميركي.

وقال المسؤول إن «التهديدات والمخاوف من احتمال عودة المتظاهرين المسلحين لاقتحام مبنى الكابيتول من جديد دفعت شرطة «الكابيتول» وغيرها من أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية إلى الإصرار على بقاء الآلاف من قوات الحرس الوطني في واشنطن، مع تقدم مجلس الشيوخ في خطط مساءلة ترامب». وأضاف المسؤول أنه «على غرار تلك التي اعترضها المحققون قبل تنصيب بايدن، فإن التهديدات التي يتتبعها رجال إنفاذ القانون تتفاوت من حيث دقتها ومصداقيتها».

وذكر المسؤول، أن «الرسائل التى نشرت أساسا على الإنترنت وفي مجموعات الدردشة تضمنت مؤامرات لمهاجمة أعضاء الكونغرس خلال التحرك من وإلى مجمع الكابيتول خلال المحاكمة».

وبدأ مسؤولو إنفاذ القانون بالفعل التخطيط لاحتمال عودة المتظاهرين المسلحين إلى واشنطن، عندما تبدأ محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ بتهمة التحريض على تمرد عنيف يوم 8 فبراير المقبل وستكون هذه أول محاكمة لعزل رئيس أميركي سابق، وفقا لـ«أسيوشيتد برس».

وأصبح ترامب في وقت سابق هذا الشهر أول رئيس أميركي يخضع للمساءلة بالكونغرس مرتين بعد موافقة مجلس النواب ذي الأغلبية الديموقراطية وبدعم من عشرة جمهوريين، على اتهامه بالتحريض على تمرد مسلح بعد كلمته الحماسية لأنصاره في السادس من يناير وما أعقبه من اقتحام مبنى الكونغرس في هجوم أسفر عن سقوط قتلى.

وأكد زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر أن محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب الثانية في المجلس ستتحرك بوتيرة سريعة نسبيا لكنها ستكون «عادلة». وفي مؤتمر صحافي له في نيويورك، قال شومر «ستكون محاكمة عادلة لكنها ستتحرك بسرعة نسبية».وأضاف «لا ينبغي أن تستغرق الكثير من الوقت لأن لدينا الكثير لنفعله». وصوت مجلس النواب الأميركي يوم 13 يناير 2021، لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة الجمهوري ترامب، بتهمة التحريض على التمرد في أعقاب حادث اقتحام الكونغرس من قبل بعض أنصاره يوم 6 يناير في موجة اضطرابات أسفرت عن مقتل 5 أشخاص.

