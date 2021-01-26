الجنرال ماكينزي: العلاقات بين أميركا وإيران دخلت «مرحلة الفرصة»

عربيات ودوليات

واشنطن- طهران- الوكالات: اعتبر قائد القيادة الوسطى في الجيش الأميركي الجنرال كينيث ماكينزي، أن العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران دخلت «مرحلة الفرصة»، بعد أن أصبح جو بايدن رئيسا. وأضاف ماكينزي على متن طائرة عسكرية وهو في طريقه إلى الشرق الأوسط، أن الأشهر التي سبقت تنصيب بايدن شهدت ارتفاعا في منسوب التوتر مع إيران.

وأكد العسكري البارز أن الولايات المتحدة تمكنت من الحفاظ على قوة «الردع» في تعاملها مع الملف الإيراني، مشددا على أن القوات الأميركية في المنطقة سعت إلى منع أي حرب مع طهران. ويقود ماكينزي القيادة الوسطى في الجيش الأميركي المسؤولة عن منطقة الشرق الأوسط، ويطلق عليها «سنتكوم». ومن المتوقع أن يزور ماكينزي إسرائيل وفقا لما أكده مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون». وأوضح المسؤول أن الزيارة تأتي «في إطار بحث تصاعد التوتر مع مجموعات إيرانية داخل سوريا».

وكان مستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان أجرى محادثات هاتفية مع نظيره الإسرائيلي مئير بن شبات تركزت على التعاون الثنائي وتأكيد أهمية اتفاقات السلام الأخيرة بين تل أبيب وأبوظبي والخرطوم والرباط والمنامة. وتعتبر زيارة ماكينزي الأولى من نوعها إلى إسرائيل، وهي تأتي بعد قرار إدارة دونالد ترامب السابقة إدراجها ضمن منطقة عمل القيادة الوسطى في الشرق الأوسط.

في المقابل أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، امس أنه إذا لم ترفع العقوبات الأميركية عن إيران بشكل كامل فإن طهران ستستمر بتقليص تعهداتها النووية. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحافي «موقف إيران من الاتفاق النووي ثابت وإذا لم ترفع العقوبات بشكل كامل فإيران سوف تستمر بتقليص تعهداتها». وتابع: «إذا أردنا موقفا فعليا من الحكومة الأميركية الجديدة فهو يجب أن يكون عودتها إلى الاتفاق النووي ورفع العقوبات».

وأضاف «على الإدارة الأميركية الجديدة عدم إكمال أفعال الحكومة السابقة وإذا عادت إلى الطريق الصحيح فعندئذ سيكون لكل حادث حديث». وطالب خطيب زاده الحكومة الأميركية الجديدة برفع العقوبات عن بلاده فورا. ويقول بايدن إن الولايات المتحدة ستعود إلى الاتفاق في حال استأنفت إيران الالتزام الصارم به.

