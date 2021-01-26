كلوب: علينا التفكير في بطولات أخرى

دوليه

أكد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول أنّه سيفكر في المنافسة على بقية البطولات المتاحة عقب الخروج من كأس الاتحاد الإنكليزي. وحسم مان يونايتد مباراته مع ليفربول في الدور الرابع لمسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي 3-2 في مباراة شهدت تسجيل صلاح لثنائية الريدز.

وقال كلوب: «بدأنا بطريقة إيجابية في بداية المباراة، بدأنا بالتسجيل، ولكن مان يونايتد ظفر بالنتيجة».وتابع: «حين تضيع الفرص المتاحة فإنك تعاقب في النهاية، المباراة كانت متوازنة ومن ثم أتى الهدف الحاسم من برونو».

وأضاف المدرب الذي يعاني مع فريقه أخيراً: «المباراة لعبت على تفاصيل صغيرة، انتهت المنافسة في هذه المسابقة، علينا أن نركز على البطولات الأخرى».

