سولسكاير يمتدح صلاح

دوليه

امتدح النرويجي أولي غونار سولسكاير مدرب مان يونايتد لمسة المصري محمد صلاح في الهدف الأول وشرح سبب فوز فريقه على ليفربول. وحسم مان يونايتد مواجهته المثيرة مع ليفربول في الدور الرابع لمسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي 3-2 في مباراة شهدت تسجيل صلاح لثنائية الريدز. وقال سولسكاير: «لمسة محمد صلاح في الهدف الأول كانت رائعة، ردة فعل لاعبينا كانت جميلة بعد ذلك، برونو تدرب طوال الوقت على الكرات الثابتة ونجح بتسجيل هدف».

وتابع: «أعتقد أن مان يونايتد وليفربول بحثا عن الفوز، المباراة ارتقت للآمال المعلقة عليها». وأضاف: «لعبنا بروح انتصارية بعد تلقي الهدف وعدم الاستسلام ساعدنا على الفوز».

