أتلتيكو على المسار الصحيح

دوليه

بقي أتلتيكو مدريد على المسار الصحيح نحو لقب اول في الدوري الاسباني منذ العام 2014 بتحقيقه الفوز السابع تواليًا على حساب ضيفه فالنسيا بنتيجة 3-1 في المرحلة العشرين أول من أمس، فيما لم يتأثر برشلونة بغياب نجمه الارجنتيني ليونيل ميسي وحقق فوزه الرابع تواليًا على مضيفه التشي بنتيجة 2-0. وفي المباراة الاولى، سجل البرتغالي جواو فيليكس (23) والاوروغوياني لويس سواريز (54) والارجنتيني أنخل كوريا (72) أهداف اصحاب الارض بعد ان افتتح الضيوف التسجيل بهدف رائع للصربي أوروش راشيتش (11).

ورفع فريق العاصمة رصيده الى 47 نقطة بفارق 7 نقاط عن جاره ريال و10 عن غريم الاخير برشلونة الثالث، علمًا انه خاض مباراة أقل منهما. ويقدم فريق المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني مستويات خارقة هذا الموسم في الليغا حيث استقبلت شباكه 8 اهداف فقط في 18 مباراة بينها اربعة فقط في مبارياته السبع الاخيرة.

وشهدت التشكيلة الاساسية لاتلتيكو عودة فيليكس بدلا من كوريا ولاعب الوسط كوكي الذي غاب عن المباراة السابقة بسبب تراكم البطاقات بدلا من ساوول نيغيس والمدافع ماريو ايرموسو بدل البرازيلي فيليبي. فيما استمر غياب الدولي الانكليزي كيران تريبييه الموقوف لعشرة اسابيع من اتحاد بلاده بسبب خرقه قواعد المراهنات.

وافتتح راشيتش التسجيل بأحد أجمل أهداف الدوري هذا الموسم بتسديدة صاروخية رائعة بيسراه من مسافة بعيدة المدى في اعلى الزاوية اليسرى صعبة على اوبلاك (11).

ونجح فريق العاصمة في معادلة النتيجة عندما وصلت الكرة من ركنية نفذها الفرنسي توما ليمار الى فيليكس نحو القائم الثاني تابعها على الطائر بأسفل قدمه مباشرة في الشباك (23).

وسجل سواريز الذي احتفل اليوم بعيد ميلاده الـ34 هدفه الثاني عشر في 15 مباراة خاضها في الدوري هذا الموسم بعدما وصلته الكرة من فيليكس الى داخل المنطقة وسدد كرة زاحفة من زاوية ضيقة في اسفل الزواية اليسرى (54).

وتعتبر هذه أفضل بداية للاعب مع فريق في الليغا، بعد أن وصل مطلع الموسم من برشلونة، منذ البرتغالي كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد في موسم 2009-2010 (13 هدف)، وفق موقع اوبتا للاحصاءات. وسجل كوريا، بديل فيليكس، الهدف الثالث عندما وصلت كرة بينينة رائعة لماركوس يورنتي على الرواق الايمن فتوغل الى داخل المنطقة ومررها خالصة الى الارجنتيني (72).

ولم يتأثر برشلونة بغياب ميسي وواصل نتائجه المميزة في الدوري محققًا فوزه الرابع تواليًا على حساب مضيفه التشي بنتيجة 2-0. وسجل الهولندي فرنكي دي يونغ (39) وريكي بويغ (89) هدفي اللقاء. وغاب ميسي للمواجهة الثانية تواليًا عن فريقه لتنفيذه عقوبة الايقاف مباراتين من قبل الاتحاد المحلي للعبة، بعد تلقيه بطاقة حمراء مباشرة عقب اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد «في إيه آر» بسبب ضربه أسيير فياليبر من دون كرة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني في نهائي الكأس السوبر الاسبانية الاحد الفائت التي خسرها فريقه 2-3 بعد التمديد. وقال المدرب الهولندي رونالد كومان بعد الفوز «رأيت فريقًا بكامل تركيزه منذ البداية، سيطرنا على الكرة وعلى الملعب واستفدنا من المساحات». وتابع «لكن المفتاح كان لعبنا من دون الكرة. رأيت فريقًا قويًا، مركزًا ويلعب بطاقة عالية».

وفي مباراتين اخريين، فاز اوساسونا على ضيفه غرناطة 3-1 فيما تعادل ايبار مع مضيفه سلتا فيغو 1-1.

