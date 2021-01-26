مولر: قطعنا شوطاً نحو التتويج

دوليه

اعتبر نجم بايرن ميونيخ توماس مولر بان فريقه «قطع شوطا مهماً» نحو التتويج باللقب بعد أن استغل تعثر مطارديه افضل استغلال بفوزه على شالكه 4-0 أول من أمس في المرحلة الثامنة عشرة من بطولة المانيا.

وقال مولر «يقول المحللون إن بايرن ميونيخ لم يعد يسيطر على الامور كما كان يفعل الصيف الماضي. لكن يجب عدم نسيان أن الصيف الماضي كان استثنائيا للفريق ولا نستطيع بلوغ ذلك المستوى العالي جدا». واضاف «لا يمكن القول إننا نكتسح منافسينا لكننا خلال هذا الاسبوع حققنا الفوز في ثلاث مباريات وقمنا بخطوة هائلة نحو اللقب».

اما مدرب بايرن ميونيخ هانزي فليك فقال «لم اكن راضيا تماما على الرغم من تسجيل اربعة اهداف. كان يمكن ان نقوم بالاشياء بطريقة افضل». وتابع «لكني في المقابل سعيد بحصد 9 نقاط في 3 مباريات في مدى اسبوع».

ورفع الفريق البافاري رصيده الى 42 نقطة مبتعدا بفارق 7 نقاط عن وصيفه لايبزيغ و10 عن كل من باير ليفركوزن وفولفسبورغ. وتابع مهاجم بايرن ميونيخ البولندي روبرت ليفاندوفسكي هوايته المفضلة وسعيه لتحطيم الرقم القياسي من الاهداف في الدوري في موسم واحد المسجل باسم مهاجم الفريق السابق غيرد مولر مع 40 هدفا بتسجيله احد اهداف فريقه. ويملك ليفاندوفسكي ستة اهداف اكثر من مولر في الفترة عينها من موسم 1971-1972 عندما نجح الاخير في تحقيق انجازه.

