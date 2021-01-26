مصر إلى ربع نهائي «مونديال اليد»

دوليه

ضمن منتخب مصر التأهل إلى ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد المقامة على أرضه بتعادله مع سلوفينيا 25-25 أول من أمس. وكان منتخب مصر بحاجة للفوز أو التعادل أمام سلوفينيا كي يضمن مكاناً له في دور الثمانية عقب فوزيه على «الاتحاد الروسي» وبيلاروسيا في الدور الرئيسي. ولم يقدم الفراعنة الأداء المنتظر في الشوط الأول فتأخروا بالنتيجة بفارق أربعة أهداف مع نهايته 12-8. وانتفض زملاء أحمد الأحمر بعد الدقائق الـ10 الأولى من الشوط الثاني واستغلوا النقص العددي ليقصلوا الفارق تدريجياً ويعدلوا النتيجة في ظل لعب سلوفينيا دون حارس في الحالة الهجومية.

وبقيت المباراة متوازنة حتى الدقائق الأربع الأخيرة وسط تألق لافت للطيار حارس مصر قبل أن يتقدم أصحاب الأرض بفارق هدفين قبل دقيقتين من النهاية 25-23. وسجّل يحيى الدرع هدف الحسم عندما كانت النتيجة تشير لتقدم مصر 25-24 في الدقيقة 59:34 قبل أن تأتي صافرة الوقت المستقطع التي ألغت الهدف ومن ثم أتى التعادل من سلوفينيا 25-25.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني بفارق نقطة عن منتخب السويد الذي تجاوز «الاتحاد الروسي» بفارق كبير 34-20، ليضرب صاحب الأرض موعداً مع الدنمارك.

وحاز يحيى خالد على جائزة نجم المباراة.

وواصل منتخب فرنسا نتائجه الملفتة بالتغلب على البرتغال 32-23، وتأهل الديوك كمتصدرين أمام النرويج التي تجاوزت أيسلندا بصعوبة 35-33، فيما احتل منتخب الجزائر المركز الأخير بخسارته من سويسرا 24-27. وتقام البطولة في مصر بغياب الجماهير بسبب فيروس كورونا.

