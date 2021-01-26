بيرلو سعيد بالفوز على بولونيا

دوليه

اعرب مدرب يوفنتوس اندريا بيرلو عن سعادته لعرض فريقه القوي أمام بولونيا والفوز 2-0 ليقلص الفارق مع متصدري ترتيب الدوري الإيطالي ميلان وإنتر، في المرحلة التاسعة عشرة أول من امس ورفع يوفنتوس رصيده الى 36 نقطة بفارق 7 عن ميلان وبمبارة أقل سيخوضها ضد نابولي في موعد يحدد لاحقا. ويأتي هذا الفوز، بعدما تنفس يوفنتوس الصعداء بإحرازه لقب الكأس السوبر الإيطالية على حساب نابولي 2-0 الأسبوع الحالي، بعد فترة تذبذب في مستويات «السيدة العجوز» في الدوري، كان آخرها الخسارة أمام إنتر بهدفين نظيفين في المرحلة الماضية. ووصف بيرلو الفوز بأنه «هام» وقال «قمنا بعمل جيد في الشوط الاول لكن اذا لم تتمكن من حسم النتيجة نهائيا، فإنك تبقى عرضة للمفاجآت». واضاف «نحن فريق قوي كما اظهرنا في مباراة الكأس السوبر خلافا لمباراتنا مع انتر، والامر يتعلق بنا». وافتتح «يوفي» التسجيل عن طريق البرازيلي لاعب برشلونة السابق آرثر ميلو (15). والهدف هو الاول لآرثر في صفوف يوفنتوس منذ انتقاله اليه مطلع الموسم الحالي قادما من برشلونة في صفقة شهدت انتقال البوسني ميراليم بيانيتش في الاتجاه المعاكس. وفي الشوط الثاني، واصل الـ «بيانكونيري» سيطرته شبه التامة على المباراة، رغم محاولات لبولونيا، كان لها الحارس البولندي فويتشيك تشيشني بالمرصاد. وأسفر ضغط يوفنتوس هدفاً ثانياً برأسية رائعة من الأميركي ويستون ماكيني (71). وعاش نابولي اسبوعا سيئا، فبعد خسارته امام يوفنتوس في مباراة كأس السوبر منتصف الاسبوع، سقط بصورة مفاجئة امام فيرونا 1-3. وفوت نابولي بالتالي فرصة استعادة المركز الرابع من يوفنتوس.