ليل إلى الصدارة

دوليه

تساوى ليل مجدداً نقاطاً مع باريس سان جرمان المتصدر بفوزه على مضيفه رين 1-0 في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الفرنسي. ويملك سان جرمان الذي حقق فوزاً سهلاً على مونبلييه في افتتاح المرحلة الجمعة، 45 نقطة متفوقاً بفارق الأهداف عن ليل. ودخل ليل المباراة بعد معاناته في مبارياته الثلاث الأخيرة حيث خسر أمام انجيه 1-2، ثم تحقيقه فوزين صعبين على نيم وريمس المتواضعين 1-0 و2-1 توالياً. وسيطر ليل على مجريات المباراة وسجل له الكندي جوناثان ديفيد هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 16 مستغلاً كرة مرتدة من حارس رين رومان سالين. ثم احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح ليل لمخاشنة ديفيد داخل المنطقة قبل أن يتراجع الحكم عن قراره لتسلل الأخير. بدوره فاز ريمس على بريست 1-0، وتعادل ديجون مع ستراسبورغ 1-1. وفاز ميتز على نانت 2-0. وحسم ليون ديربي منطقة الرون ضد جاره سانت إتيان بخمسة اهداف من دون رد. ورفع ليون رصيده الى 43 نقطة معززاً مركزه الثالث متقدما بفارق 4 نقاط عن موناكو الرابع.