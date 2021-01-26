الأزرق يتدرب اليوم على «جذع النخلة»

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يتدرب الأزرق في 06:00 مساء اليوم على ستاد جذع النخلة الذي يستضيف لقاءه الودي مع نظيره العراقي غدا في التوقيت ذاته ضمن استعدادات الفريقين للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة الى مونديال قطر 2022 وكأس آسيا في الصين 2023.

وتنتظر الأزرق مباراتين حاسمتين أمام أستراليا يوم 25 مارس المقبل، وأمام الأردن بعدها بخمسة أيام ضمن المجموعة الثانية للتصفيات التي يتصدرها المنتخب الأسترالي برصيد 12 نقطة بفارق نقطيتن عن الأزرق والأردن.

وكان وفد المنتخب وصل عصر أمس الى البصرة عن طريق البر بعد أن خاض تدريبا صباحيا تحت قيادة المدرب الاسباني أندريس كاراسكو الذي اجتمع مع اللاعبين قبل التدريب وناقش معهم الأخطاء التي حدثت خلال مباراة الأزرق مع فلسطين التي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد الاثنين الماضي. وفضل الجهاز عدم خوض حصة تدريبية عصر أمس بعد الوصول على أن يتدرب اللاعبون اليوم في نفس توقيت المباراة. وكان كاراسكو استدعى 23 لاعبا للمباراة ، هم: سليمان عبد الغفور، حسين كنكوني، سعود القناعي، فهد الهاجري، محمد العازمي، فهد حمود، على عتيق، حمد القلاف، عزيز بن ناجي، عبد الله عمار، خالد شامان، مهدي دشتي، ناصر فالح، عبد العزيز وادي، فواز العتيبي، بدر المطوع، بندر السلامة، مبارك الفنيني، أحمد الزنكي، عيد الرشيدي، يوسف الرشيدي، شبيب الخالدي، وفيصل عجب.

من جانب آخر يواصل المنتخب العراقي تدريباته اليومية على ملعب المباراة منذ وصوله الى البصرة السبت الماضي، في الوقت الذي استبعد فيه المدرب السلوفيني السلوفيني ستريشكو كاتانيتش اللاعب مازن فياض بعد اصابته في العضلة الضامة.

وقال المدير الاداري للمنتخب العراقي باسل كوركيس: «مازن فياض حضر للبصرة وهو يعاني من اصابة تعرض لها مع ناديه الشرطة»، مؤكدا أن طبيب المنتخب العراقي طلب خضوع اللاعب للفحص والأشعة للتأكد من اصابته.

وأضاف كوركيس أن «الاصابة طفيفة، لكن اللاعب يحتاج الى راحة لمدة أسبوع»، مشيرا الى أن «المدرب كاتانيتش لم يقم باستدعاء أي لاعب لتعويض غياب فياض، وفضل الابقاء على 22 لاعبا سيدخل بهم المباراة».

