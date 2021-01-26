الظفيري وهاني في المخفر.. «ما تسوى»

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ما حدث للاعبي القادسية والمنتخب الوطني احمد الظفيري ورضا هاني باستدعائهما الى مخفر الشرطة للتحقيق معهما بناء على الدعوى المقدمة من الحكم علي عباس ضدهما موقف يترك اثرا في نفوس الرياضيين.

فمن غير المنطق ان تصل نتيجة ممارسة كرة القدم الى ارجاء المخافر والتحقيق وخصوصا ان ادعاء الحكم علي عباس اذا ما صح بانه تعرض للاذى البدني من جراء اعتداء الظفيري عليه فانه لا يتقبله العقل فكل ماحدث اثناء انفعال الظفيري خلال المباراة انه دفعه فقط ولم يعتد عليه بالضرب، وبما اننا نرفض تلك التصرفات ولكن لا ان يكون الادعاء مخالفا للحادثة التى كانت امام انظار المتابعين بالستاد والمشاهدين عبر القنوات التلفزيونية. وبما ان الظفيري ابدى اعتذاره من الحكم علي عباس لما بدر منه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهذا يعكس مدى رقي اخلاقه فلم يسبق له ان خرج عن المألوف طوال مشواره الكروي سواء مع الاصفر او المنتخب بل يعد مثالا للاعب الخلوق بجانب ما يمتلكه من امكانات فنية وبدنية رفيعة.

ويعتبر الظفيري في مقدمة اللاعبين المميزين محليا وان لم يكن يتصدر القائمة فهذه النوعية من اللاعبين تحتاج لاهتمام مضاعف في ظل شح المواهب التي تشكو منه الكرة الكويتية ولايعني ان نشجعه على ارتكاب مثل هذه التصرفات وهي غريبة عليه. ولابد ان يعذر نوعية اللاعبين على غرار الظفيري ذي الاخلاق العالية اذا ما بدر تصرف في حالة غضب وللمرة الاولى فلم تكن له سوابق او تصرفات سواء ضد الخصوم او الحكام بل اكثر اللاعبين انضباطا واخلاقا بجانب رضا هاني ولا يعني ان هذه الحالة الاولى لرياضيين يشتكى بحقهم ولكن تصرفهم لا يستدعي الشكوى ضدهما من قبل الحكم علي عباس .فلا اظن ان منظر الظفيري ورضا هاني وهما لاعبان يمثلان المنتخب قبل القادسية يمكثا لفترة بالمخفر ويتم اخلاء سبيلهما بكفالة شخصية من جراء دعوى من حكم ويعد احد زملائهم من الاسرة الرياضية التي دائما ما يكون تطلعاتها الى توطيد العلاقات الاخوية وتكوين الصداقات مابين الرياضيين. ولذلك ان يتوجب على اصحاب القرار من الرياضيين ان يكون لهم تدخل من اجل احتواء الخلاف مابين الاطراف وبالذات ان الظفيري ورضا فرضت عليهما عقوبة تأديبية من لجنة الانضباط وقاسية حيث الاول ايقاف 12 مباراة والاخر 7 مباريات. وبما ان الحدث لايستوجب بالاصل لمثل هذه العقوبة لكن يبدو ان اللجنة تعاملت مع ردة الفعل واصدرت تلك العقوبات القاسية لتحرم المنتخب قبل القادسية من خدمات الظفيري ولكن يبقى دخول اللاعبين المخفر بعيدا عن اهداف كرة القدم التى تجمع ولاتفرق.

