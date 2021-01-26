الأسرة الرياضية فقدت محمد الخطيب

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فقدت الأسرة الرياضية اللاعب الدولي السابق ونجم النادي العربي في فترتي الخمسينيات والستينيات، محمد الخطيب، الذي وافته المنية أول من أمس. ويتمتع الراحل بمسيرة رياضية عطرة ومليئة بالعطاء والانجاز خصوصا في القلعة الخضراء سواء عندما كان لاعبا أو ادارياً قبل ان يصبح عضوا في مجلس ادارة النادي، كما مثل الراحل الخطيب المنتخب في الفترة من 1960 الى 1972، وشغل منصب عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة خلال عامي 1975و1976. وكان الراحل يجيد فن الادارة والتعامل مع منتسبي الأسرة الكروية وكان يحظى بمحبة واحترام جميع من زامله وعمل معه ، والقسم الرياضي الذي آلمه المصاب يتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة من أسرة الفقيد، تغمده الله بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

