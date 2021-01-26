الكويت على بُعد خطوة من لقب «اليد»

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اقترب الكويت من التتويج بلقب دوري الدرجة الممتازة لكرة اليد للمرة الثامنة على التوالي بعد تحقيق انتصار مستحق على كاظمة 26-22 في اللقاء الذي جمعهما أول من امس ضمن الجولة الـ 12 من البطولة التي شهدت فوزا صعبا للقادسية على العربي 27-26. ورفع الكويت رصيده الى 24 نقطة بفارق 3 نقاط عن القادسية (21 نقطة) الثاني مع بقاء جولتين من عمر البطولة وهو ما يجعل الأبيض على بعد انتصار من ضمان اللقب. وبقي رصيد العربي على 15 نقطة في المركز الثالث، وكاظمة 11 نقطة في المركز الرابع. وسيلعب الأبيض المباراة المقبلة الجمعة أمام العربي اذ سيتوجه الانتصار بطلاً للمسابقة للمرة الثامنة على التوالي، وهو يبدو في طريقه الى تحقيق اللقب حيث من الصعب أن ينهزم في مباراتيه المتبقيتين وهو سيلعب أمام وصيفه القادسية في الجولة الأخيرة. وقدم فريق المدرب الوطني هيثم الرشيدي عرضا قوياً أمام كاظمة تمكن من خلاله من تحقيق الانتصار بجدارة وبفارق 4 أهداف. فيما عانى القادسية كثيراً قبل أن ينهي اللقاء أمام غريمه العربي بفارق هدف وحيد 27-26.

