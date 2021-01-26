«الرماية» يواصل تحضيراته لـ«الآسيوية»

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ذكر أمين عام الاتحادين الكويتي والعربي للرماية عبيد العصيمي أن الاستعدادات تجري على قدم وساق لانطلاق البطولة الآسيوية الأولى للرماية والتي ينظمها اتحاد الرماية الكويتي خلال الفترة من 29 الى 30 يناير الحالي برعاية رئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان الحمود، في رمايات الأطباق الطائرة (سكيت وتراب) ورماية المسدس والبندقية ضغط الهواء 10 أمتار. وأشاد العصيمي وهو مدير البطولة بالدور الكبير الذي يقوم به الشيخ سلمان الحمود في مساعدة رماة وراميات الاتحادات الآسيوية للعودة لممارسة اللعبة بعد توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا المستجد من خلال اعتماد تنظيم بطولات قارية عبر خاصية الأونلاين.

وأضاف العصيمي الذي يشغل أيضا رئاسة لجنة التخطيط والتطوير بالاتحاد الآسيوي بأن البطولة ومنذ الاعلان عنها لاقت ترحيبا كبيرا من جميع الاتحادات الوطنية حيث وصل عدد المشاركين في البطولة الى 400 رام ورامية يمثلون 16 اتحادا. وبين ان الاتحاد الكويتي شكل اللجنة العليا المنظمة للبطولة واللجان العاملة وعلى رأسها اللجنة الفنية ولجان تحكيم منافسات الشوزن ومنافسات الرصاص، وكذلك تم اختيار رماة وراميات المنتخب للمشاركة في المنافسات وتم تجهيز خطة اعداد ممثلة ببرنامج تدريبي مكثف على مدار الأيام القادمة وقبل انطلاق المنافسات الرسمية للبطولة. كما نوه العصيمي بأن اللجنة العليا المنظمة للبطولة عقدت العديد من الاجتماعات مع اللجان العاملة في البطولة داخل وخارج الكويت من أجل التأكيد على انهاء كافة الاستعدادات وتوفير كافة المستلزمات اللازمة لتنظيم متميز للبطولة التي يديرها نخبة من الحكام الكويتيين الدوليين والآسيويين الذين يمتلكون الخبرة الكافية والشهادات الدولية المتقدمة، كما تم تجهيز وفحص الميادين والأجهزة والمعدات والأدوات تمهيدا لانطلاق هذا الحدث القاري.

