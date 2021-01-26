«أزمة الجهراء» تعزز سلطة الهيئة على الجمعيات العمومية

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تبدو الاوضاع داخل نادي الجهراء تسير نحو التصادم على ضوء طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية غداً بناء على دعوة اللجنة الانتخابية بالنادي، في الوقت الذي يرفض فيه مجلس الادارة لمثل هذا الامر واعتبار هذا الاجتماع مخالفا للنظام الاساسي ولايحظى بموافقة الهيئة العامة للرياضة واللجنة الاولمبية وفقا لتصريحات امين سر النادي خلف السهو وبأنه سيخاطب وزارة الداخلية لمنع انعقاد الجمعية العمومية.

وهذا الامر يستدعي التوقف عنده فلا نعرف ما الحجة القانونية التي تستند عليها الهيئة واللجنة الاولمبية عندما اوعزت للنادي عدم صحة الاجتماع وان وضع مجلس الادارة قانوني. فطلب انعقاد الجمعية حسب طلب عضوين من اعضاء الجمعية العمومية بداعي ان مجلس الادارة لم يجتمع خلال 3 اشهر، فاذا ما تأكد صحة الطلب فان الاجتماع قانوني بكون ذلك مخالفة صريحة للمادة 45 من النظام الاساسي اعتبار مجلس الادارة مستقيلا وتحديدا البند 2: (اذا لم يجتمع مجلس الادارة لمدة ثلاثة اشهر متتالية) والبند 3: (اذا ما فقد الاغلبية لصحة انعقاده لمدة ثلاثة اشهر متتالية). وفي اي من هذه الحالات تعتبر الجمعية العمومية غير العادية دعوة للاجتماع خلال عشرة ايام اعتبار من تاريخ الاستقالة، ولذلك اللجنة الانتخابية عندما تلقت طلب عضوي الجمعية العمومية بعدما رأى ان المجلس لم يجتمع لمدة 3 اشهر فهي من الطبيعي انها لم تغامر بتفعيل المادة السالفة الذكر. ووجهت الدعوة للجمعية العمومية غير العادية لتمارس دورها وفقا لما كفلها لها النظام الاساسي بعيدا عن الهيئة العامة للرياضة واللجنة الاولمبية وهما ليس لهما اي علاقة من ناحية الرقابة الادارية الا انهما يريدا ان يمارسا دورا ليس من صلاحيتهما ويخالف النظام الاساسي ليتم تعطيل الطلب ومن ثم يختلط الحابل بالنابل.

ويكون حينها لجوء المتضرر الى الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي لحسم النزاع ومثل ذلك قد يمنح الهيئة دعما اضافيا بالعودة ببسط يدها على قرارات الجمعيات العمومية ومبرر لها لكشف خلل الانظمة الاساسية وبالوقت ذاته ذريعة لاقناع السياسين بضرورة تصحيح قانون 87 لسنة 2017 الذي بني عليه النظام الاساسي لان ذلك يتطلب تشريعاً من مجلس الامة.

