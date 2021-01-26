بداية قوية للكويت والقادسية في «ذهبي السلة»

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حقق الكويت حامل اللقب بداية قوية في منافسات المربع الذهبي لدوري كرة السلة بفوزه على كاظمة 76-67 في الجولة الأولى أول من أمس والتي شهدت انتصارا مثيرا للقادسية على الجهراء 81-78.

وبذلك يكون الكويت والقادسية حصلا على اول نقطتين فيما نالا كاظمة والجهراء نقطة الخسارة. وتقام منافسات المربع الذهبي بنظام الدوري من قسمين على ان يلتقي بعدها البطل مع الرابع والثاني مع الثالث بنظام «بلاي اوف» من ثلاثة مواجهات على ان يتأهل الفريقان الفائزان بمواجهتين الى الدور النهائي الذي يقام بالنظام ذاته. وجاءت المباراة الاولى التي جمعت الكويت مع كاظمة قوية ومثيرة منذ البداية تبادل بها الفريقان التقدم طوال الربع الاول الذي انتهى بالتعادل 17-17. وأضاع الفريقان العديد من الهجمات في الربع الثاني مما اثر على مستوى المباراة مع استمرار تبادل التقدم حتى انتهى الربع الثاني بتقدم كاظمة بفارق نقطة وحيدة 34-33.

وواصل الطرفان تبادلهما التقدم في الربع الثالث اذ تألق يوسف الحمدان والكسندر الغيص وحسين الخباز من الكويت واحمد البلوشي ويوسف بورحمة وعبدالعزيز ريحان من كاظمة حتى انتهى الربع الثالث بتقدم الابيض 49-48. ووصلت الاثارة الى ذروتها في الربع الرابع بعد مواصلة الفريقين تبادل التقدم حتى اخر دقيقتين التي شهدت ثلاثيتين متتاليتين لراشد الرباح والكسندر الغيص ليتقدم 70-64 ليخرج الكويت فائزاً في النهاية بنتيجة 76-67.

وفي المباراة الثانية التي جمعت القادسية مع الجهراء فرض الجهراء سيطرته على المباراة منذ البداية وتقدم في البداية 11-0 مستفيداً من تسرع الاصفر في انهاء هجماته لينهي الربع الاول 26-18، واستطاع الجهراء ان يواصل تقدمه في الربع الثاني وينهيه لمصلحته 48-38، وقلص القادسيه الفارق الى 8 نقاط في الربع الثالث بعد انتهى لمصلحة الجهراء بنتيجة 66-58، واستمر القادسيه في محاولاته تقليص الفارق في الربع الرابع ونجح في ذلك بعد ان أدرك التعادل في آخر 40 ثانية 78-78 لينجح بعدها في قطع الكرة من منافسه ويتوجها بثلاثية للمتألق عبدالرحمن السهو منحته التقدم لاول مرة في المباراة مع صافرة النهاية لتنتهي المباراة بنتيجة 81-78.

من جانب آخر، تستكمل اليوم منافسات الدوري التأهيلي حيث يلتقي النصر مع الصليبخات في الساعة 5:30 على صالة الاتحاد تليها مباشرة مواجهة اليرموك مع الساحل على الصالة ذاتها، ويتأهل الاول والثاني من الدوري التأهيلي الى الدوري الممتاز الموسم المقبل الى جانب اندية المربع الذهبي الكويت وكاظمة والقادسية والجهراء.

