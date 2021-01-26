الهيئة تؤكد دعمها لأندية «ذوي الاحتياجات»

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أكد مدير الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح حرص الهيئة على تقديم جميع اوجه الدعم لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة ومنحها البيئة الملائمة التي تمكنها من التطور والازدهار و تحقيق الانجازات. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدير الهيئة مع أندية ذوي الاحتياجات الخاصة بحضور مدير الهيئة العامة للشباب بالانابة شفيق السيد عمر ونائب المدير العام لشؤون الرياضة التنافسية د.صقر الملا.وتناول اللقاء عددا من الموضوعات الخاصة بميزانيات الأندية المشهرة حديثاً وتوفير مقرات جديدة لها وايجاد آليه للتعاون والتنسيق بين هذه الأندية والمشاركات الخارجية ووضع لائحة احتراف جديدة لذوي الاحتياجات الخاصة. ووعد فليطح بتكثيف العمل لازالة كل المعوقات التي تواجه هذه الأندية لتمكينها من أداء دورها على الوجه الأكمل، مشيراً الى انه سيتم مخاطبة الجهات المعنية بتوفير مقرات للأندية الجديدة على وجه السرعة وايجاد الحلول المناسبة لجميع المشاكل التي طرحتها الأندية.

