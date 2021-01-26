الأزهر ينعى عبلة الكحلاوي أشهر داعية مصرية: أنارت العقول

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توفيت الداعية المصرية الشهيرة عبلة الكحلاوي، مساء الأحد، عن 72 عاما متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد. وتعرضت الكحلاوي لوعكة صحية خلال الأيام الماضية بعد إصابتها بفيروس كورونا نقلت على إثرها للمستشفى. وعبلة الكحلاوي من مواليد 15 ديسمبر 1948، وهي ابنة الفنان الراحل محمد الكحلاوي، حيث تزخر السيرة الذاتية لها بالعديد من الدرجات العلمية، حيث تخصصت في الشريعة الإسلامية، حتى حصلت على الماجستير في الفقه المقارن عام 1974، وحصلت على الدكتوراه بعدها بـ4 سنوات، في التخصص ذاته، كما تولت رئاسة قسم الشريعة في كلية التربية بمكة المكرمة. كما شغلت منصب عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر، وهي مؤسس جمعية «الباقيات الصالحات»، ومقدم العديد من البرامج الدينية في القنوات الفضائية، وكلفت بإلقاء دروس دينية في الجامع الأزهر ولها درس أسبوعي في بيت الحمد بمسجد المقطم أيضا. ونعاها مفتي مصر شوقي علام، قائلا في بيان: «الفقيدة الدكتورة عبلة الكحلاوي كانت من العالمات العاملات، فقد جمعت بين علوم الشريعة علما وتعليما، وبين العمل الخيري، حيث أسست واحدة من أكبر الجمعيات الخيرية في مصر التي تقوم بالكثير من أعمال الخير والبر». كما نعاها شيخ الأزهر د. أحمد الطيب في بيان: «رحم الله د. عبلة الكحلاوي، كانت نموذجًا للمرأة الصالحة لدينها ومجتمعها، سلكت طريق الدعوة إلى الله، فأَلِفَتها القلوب، وأنارت بعلمها العقول، وجعلها الله عونًا لمساعدة الفقراء والايتام».

