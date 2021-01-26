الأمير: خالد الروضان أدى مسؤولياته بكل إخلاص

أول النهار

استقبل صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد بقصر السيف صباح أمس سمو الشيخ جابر المبارك.

واستقبل سموه وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة السابق خالد الروضان، هذا وقد اشاد سموه بادائه لمسؤولياته بكل اخلاص وتفان، معربا سموه عن شكره وتقديره له على ما بذله من جهد وعطاء لمصلحة وطنه وذلك خلال فترة توليه منصبه الوزاري، متمنيا سموه له دوام التوفيق والسداد. من جانب آخر، استقبل سمو ولي العهد في قصر السيف امس سمو الشيخ جابر المبارك. وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد رسالة تهنئة الى سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء وذلك بمناسبة صدور الامر الأميري بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة هذا نصها: «سمو الأخ الكريم الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يطيب لنا أن نبعث إلى سموكم بأطيب التهاني وأسمى التبريكات بمناسبة صدور الأمر الأميري بتعيينكم رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفكم بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة. وإذ نبارك لسموكم نيلكم مجددا الثقة السامية من لدن صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وما تعكسه من بالغ التقدير لشخصكم الكريم فإننا ندعو الله تعالى أن يعينكم على حمل هذه الأمانة العظيمة وتحمل المسؤولية الوطنية التي كلفتم بها وأن يكلل بالتوفيق والسداد جهودكم الدؤوبة وعطاءكم المتميز لمواصلة مسيرة التقدم والرخاء لوطننا العزيز وتحقيق آمال وطموحات وتطلعات أبنائه المخلصين. كما نسأله تعالى أن يحفظ الكويت الغالية ويمن عليها بمزيد من الرفعة والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لقائد المسيرة وربان السفينة حضرة صاحب السمو أمير البلاد (حفظه الله ورعاه) وسدد بالتوفيق على دروب الخير خطاه.مع بالغ تهانينا لسموكم.

