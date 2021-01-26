سالم العلي للخالد: أعانكم الله على مواصلة مسيرتكم الوطنية

أول النهار

بعث سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني برقية تهنئة إلى سمو الشيخ صباح الخالد بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء. قال فيها «نهنئ سموكم بنيلكم الثقة السامية لصاحب السمو أمير البلاد وندعو الله تعالى أن يوفق سموكم لما فيه خير وطننا العزيز».

وأضاف سموه في البرقية «ندعو الله ان يعينكم على مواصلة مسيرتكم الوطنية التي تتسم بالجهد المخلص والعطاء الصادق لتحقيق آمال وطموحات أبناء الكويت المخلصين».

كما دعا المولى عز وجل أن يمتع سمو رئيس مجلس الوزراء بوافر الصحة والعافية وان يحفظ الكويت ويديم عليها وعلى شعبها نعم الأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.

وبعث وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر ببرقية تهنئة إلى سمو الشيخ صباح الخالد بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء.

وقال الناصر «يطيب لي أن أرفع الى مقام سموكم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الثقة الغالية التي اسبغها عليكم صاحب السمو أمير البلاد بإعادة تسميتكم رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفكم تشكيل الوزارة الجديدة».

وأعرب عن تمنياته لسمو رئيس مجلس الوزراء بالتوفيق والنجاح وأن يعينه الله سبحانه على استكمال مهام هذا المنصب وما يحمل معه من مسؤولية جسيمة وأن يوفقه ويهيئ له «سبل التوفيق والنجاح لمواصلة الخير والنماء والإسهام في مسيرة بلدنا العزيز إلى ما نصبو إليه من رفعة وسؤدد».

واضاف «يسعدني ونحن نزجي إليكم التهنئة بهذه الثقة السامية أن نسأل المولى العلي القدير لسموكم التوفيق والسداد وأن يكلل بالنجاح جهودكم وعطاءكم في خدمة وطننا الحبيب وأن يعينكم جلت قدرته على تحمل أعباء هذه الأمانة والمسؤولية الوطنية الكبيرة لمواصلة مسيرة التقدم والرخاء لبلدنا العزيز والخير والرفاه لأبنائه الأوفياء». واضاف «إنني لعلى يقين كامل بأن حرصكم البالغ على هذا الوطن وقدرتكم الكبيرة في قيادة دفة مسيرة الخير ستمكنكم من حمل الأمانة الغالية والأمال العريضة التي يعلقها عليكم اهل الكويت الأوفياء والتي تستحق منا جميعا أن نكون لكم خير معين في بذل أقصى الجهود والتضحيات حفاظا على أمن الكويت وتكريس استقرارها والعمل على رفعتها وتقدمها في ظل القيادة الحكيمة لقائدها وراعي نهضتها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وعضده سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد». كما بعث نائب رئيس الحرس الوطني الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد برقية تهنئة إلى سمو الشيخ صباح الخالد بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء. قال فيها «نهنئ سموكم بنيلكم الثقة السامية لصاحب السمو أمير البلاد وندعو الله تعالى أن يوفق سموكم لما فيه خير وطننا العزيز». وأضاف «ندعو الله أن يعينكم على مواصلة مسيرتكم الوطنية التي تتسم بالجهد المخلص والعطاء الصادق لتحقيق آمال وطموحات أبناء الكويت المخلصين».ودعا المولى عز وجل أن يمتع سمو رئيس مجلس الوزراء بوافر الصحة والعافية وأن يحفظ الكويت ويديم عليها وعلى شعبها نعم الامن والامان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.

