حمادة: الوضع المالي حرِجٌ

الأولى

حذّر وزير المالية خليفة حمادة، من أن المالية العامة للكويت تمر بمرحلة حرجة، تتطلب تضافر الجهود والعمل كفريق واحد لتحقيق استدامتها، مشيراً الى أن يد التعاون ممدودة للجميع للوصول الى حلول دائمة لتعزيز السيولة.

وقال حمادة في تصريح صحافي عقب تقديم ميزانية الدولة للعام المالي 2021 - 2022 إن صندوق الاحتياطي العام يعاني قلة السيولة، بسبب السحوبات لتغطية العجز، وتدني الإيرادات النفطية، لكنه أكد التزام الحكومة بالمستوى المعيشي للمواطنين، وتنفيذ المشاريع التنموية، وتحفيز النمو الاقتصادي ودعم نمو الناتج.

وكان مجلس الوزراء قد أقر في اجتماعه الأسبوعي أمس مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي 2021/2022، حيث تم إعداد مشروع ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2021/2022 بإجمالي مصروفات تبلغ 23,048 مليار دينار، وإجمالي إيرادات تبلغ 10,929 مليار دينار، ليبلغ العجز التقديري12.119 مليار دينار.