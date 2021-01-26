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استقالة أمين عام مجلس الوزراء عبداللطيف الروضان


قدم أمين عام مجلس الوزراء عبداللطيف الروضان استقالته بعد قضائه في منصبه 30 عاماً. وعبر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد باسمه وباسم الوزراء وجميع العاملين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء عن اسمى آيات الشكر والعرفان للأمين العام لمجلس الوزراء عبداللطيف الروضان الذي تقدم باستقالته بعد عطاء واخلاص وتفان في خدمة بلده في جميع الظروف والأزمات والتحديات، مؤكدا سموه أن خدماته ستظل شاخصة في الذاكرة. كما ثمن الخالد الجهود المخلصة التي قام بها الروضان خلال مدة خدمته التي أدى خلالها اعمالا متميزة في مجالات الخدمة العامة اتسمت بكل معاني المسؤولية والاخلاص والانتماء الوطني والتي ستظل علامة بارزة ومثالا اعلى يقتدى بها، مؤكدا سموه اعتزازه وفخره بالعمل معه طيلة السنوات الماضية.


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