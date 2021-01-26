خفض الرحلات القادمة للحد الأدنى

الأولى

قرر مجلس الوزراء تأجيل موعد الانتقال للمرحلة الثانية من خطة التشغيل لإعادة الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي حتى إشعار آخر، وتكليف الإدارة العامة للطيران المدني بتخفيض عدد رحلات الطيران التجارية القادمة إلى البلاد للحد الأدنى وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة بهذا الشأن.

واستمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة حول آخر تطورات الوضع الوبائي العالمي جراء انتشار فيروس كورونا بشكل متسارع في جميع دول العالم حيث اقترب عدد المصابين من المئة مليون وتجاوز عدد الوفيات مليوني وفاة.

كما أحاط المجلس علماً بالوضع الصحي في البلاد وبالإحصاءات الخاصة بعدد الإصابات والوفيات والشفاء ومن يتلقون العلاج في العناية المركزة منذ بداية الجائحة، وكذلك بالتدابير والإجراءات الاحترازية التي تتخذها وزارة الصحة لمحاصرة هذا الوباء، وكذلك اسـتكمال تنفيذ حمـلة التطعيـم باستـخدام لقــاح فايزر بيونتك حسـب الخطة والشـرائـح المعتمدة.

من جانب آخر دعا المجلس جميع المواطنين والمقيمين إلى عدم التهاون والالتزام بتطبيق كل الاشتراطات الصحية خاصة الحرص على التباعد الجسدي وارتداء الكمامات حفاظاً على صحة الفرد والمجتمع، وحثهم على عدم السفر إلا للحالات الضرورية وذلك بناء على توصية من السلطات الصحية، وعدم التردد في تلقي اللقاح.

وكان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد قد عبر عن بالغ اعتزازه وتقديره لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد لصدور الأمر الأميري بتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، معاهدا سموه على مواصلة حمل المسؤولية لما فيه خير الوطن ورفعته.

وتعهد سموه ببذل قصارى الجهد لتعزيز التعاون البناء مع أعضاء مجلس الأمة لتوحيد الطاقات في هذه المرحلة الدقيقة لتحقيق الإصلاح المنشود ومعالجة القضايا ذات الأولوية التي تستلزم علاجاً ناجحاً في مختلف المجالات، وتحقيق طموحات المواطنين وما يصبو إليه وطننا من نعمة وعزة ورخاء.