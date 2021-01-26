المساومات السياسية تهدد «الدين العام»

الأولى

صعبة هي المفاوضات الحكومية النيابية حول قانون الدين العام، هكذا وصفت مصادر لـالنهار الحال، موضحة ان المساومات السياسية عالية السقف.(طالع ص08)

ودعت المصادر الى فصل الامور الاقتصادية الحرجة عن السياسة، خاصة بعد تفاقم ازمة السيولة ووصولها لمستويات شحيحة، فيما سيوفر الدين العام 20 مليار دينار تنقذ التصنيف وتعطي مجالاً للاصلاحات.

وأضافت ان الحكومة راعت الملاحظات النيابية التي وردت على القانون المقدم للنواب، والمتمثلة في وضع خطة واضحة لكيفية سداد اقساط الدين من ناحية، وبيان اوجه انفاق الدين العام بدقة.

وأشارت الى ان تعثر تلك المفاوضات من شأنه ان يخلق مزيدا من الضغط على الميزانية العامة للدولة، والدفع بها نحو التوسع في نقل اصول الاحتياطي العام غير السائلة الى صندوق الأجيال القادمة، بالاضافة الى صعوبة تدبير الأموال الكافية لسداد التزاماتها الطارئة والمتمثلة في الدعومات والرواتب.

وارتأت المصادر انه مع غياب مفاوضات بناءة بين الطرفين، قد يدفع ذلك الحكومة لاستخدام ادوات اخرى، لانقاذ ما يمكن انقاذه في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية الحالية والتي لم تشهدها الكويت من قبل. من جهة اخرى، استغربت مصادر مطلعة لـالنهار، زيادة رؤوس اموال شركات قطاع عام خاسرة، كانت احد الأسباب الرئيسة في استنزاف سيولة الاحتياطي العام خلال السنوات الماضية! في وقت يتزايد العجز وتنضب السيولة.

وقالت ان هناك تناقضاً واضحاً في توجهات الخصخصة، وفي التعامل مع الشركات الخاسرة، موضحة ان الشركات غير الجيدة في العديد من الدول مصيرها التصفية او بيعها للقطاع الخاص لادارتها وفق منهجية منظمة تراعي احتياجاتها الادارية وتعزز قدرتها التسويقية للانتقال بها الى الربحية.

وقالت المصادر ان رفع رؤوس اموال شركات خاسرة، هو بمثابة طعنة للجهود الحثيثة التي طالبت بتخصيص شركات القطاع العام غير الرابحة.

ولفتت الى ان برنامج التخصيص الذي تبنته الحكومة وتم ايقافه، كان له بالغ الأثر في تحسين الكثير من الشركات العاملة في قطاعات كثيرة.

بدوره، اوضح عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية علي رشيد البدر ان ضخ المزيد من الملايين في شركة هو قرار غير موفق.