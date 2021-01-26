الكويت تطالب بـتحرك دولي سريع للجم الاعتداءات الحوثية

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عواصم- الوكالات: دانت الكويت أمس وبأشد العبارات استهداف العاصمة السعودية الرياض من قبل الميليشيات الحوثية فيما أكدت واشنطن أنها ستساعد المملكة في التصدي للهجمات على أراضيها، ومحاسبة من يحاول تقويض استقرارها.

وأعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت وبأشد العبارات استهداف مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية من قبل الميليشيات الحوثية.

وقالت الوزارة في بيان صحافي إن استمرار هذه الجرائم النكراء يعد تهديدا مباشرا لأمن المملكة واستقرار المنطقة وانتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي والإنساني باستهدافه للمناطق المدنية والمدنيين الأمر الذي يستوجب تحركا سريعا من المجتمع الدولي للجم هذه الاعتداءات ووضع حد لها.

وأكدت وقوف الكويت التام إلى جانب السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

الى ذلك دانت وزارة الخارجية الأميركية بشدة الهجوم الصاروخي، الذي استهدف العاصمة السعودية. وقالت في بيان إنها تقوم بجمع مزيد من المعلومات عن الهجوم، الذي يبدو أنه كان محاولة لاستهداف المدنيين. كما أكدت الخارجية الأميركية أنها ستساعد السعودية في التصدي للهجمات على أراضيها، ومحاسبة من يحاول تقويض استقرارها.

وأشار البيان إلى أن «مثل هذه الهجمات تتعارض مع القانون الدولي وتقوض جميع الجهود الرامية لتعزيز السلام والاستقرار». كما أوضح أن الإدارة الأميركية تسعى إلى «تهدئة التوترات في المنطقة، بما في ذلك إنهاء الحرب في اليمن». وكان التلفزيون السعودي قال السبت، إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت صاروخا أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض.