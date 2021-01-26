توزيع شقق «جابر الأحمد» فبراير المقبل

الأولى

حدد وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات د. عبدالله معرفي مطلع فبراير المقبل موعدا لبدء توزيع الشقق الحكومية في مدينة جابر الاحمد السكنية بحيث يخصص يوم 3 فبراير لإعلان الاستدعاء ويوم 10 من الشهر ذاته لاجراء اول قرعة.

ووجه معرفي قيادات السكنية صباح امس الى وضع برنامج زمني للتوزيع على اصحاب التخصيص، مشيراً إلى ان المؤسسة حرصت على اعطاء المستفيدين من هذه الشقق فترة كافية بين إعلان الاستدعاء ويوم القرعة.

واضاف أن القطاعات ذات الاختصاص تعمل على قدم وساق من اجل سرعة تنفيذ الخطة والجدول الزمني لتوزيع الشقق الحكومية بالمشروع والتي يستفيد منها نحو 350 أسرة.

من جانبه اشاد رئيس اللجنة الاسكانية فايز الجمهور بجهود وزير الاسكان الدكتور عبدالله معرفي وعلى تفاعله اللا محدود مع القضية الاسكانية، وقال : تزف لكم اللجنة الاسكانية خبر توزيع شقق جابر الأحمد مطلع شهر فبراير القادم، وباذن الله البشاير في قبال لأهل الكويت، والف مبروك.

من جانب آخر اصدر وزير التجارة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل المدلج قرارا بإزالة واخلاء مصنع في منطقة جنوب سعد العبدالله باعتبارها من المعوقات التي تقف امام تنفيذ المشروع السكني الذي تم تخصيصه لمؤسسة الرعاية السكنية.

ووجه الوزير كتابا إلى مدير عام هيئة الصناعة عبد الكريم تقي، يدعوه فيه الى مخاطبة الشركة وتوقيع الغرامات او الجزاءات إن وجد لها داعٍ بالتنسيق مع البلدية ووزارة الكهرباء ووزارة الداخلية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية.