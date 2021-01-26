«الديوان» يحذِّر الوزارات: إحالة المتلاعبين بـ «الصفوف الأمامية» إلى «نزاهة»

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حذر ديوان الخدمة المدنية بالجهات الحكومية من التلاعب في كشوفات مكافأة الصفوف الأمامية، مشددا على أن توجيه مجلس الوزراء كان واضحا باحالة الجهات غير الملتزمة الى هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» حفاظا على الاموال العامة وضمانا لوصول المكافأة للمستحقين.

وأوضح الديوان في بيان صحافي أنه تمت مخاطبة 21 جهة حكومية و4 قطاعات عسكرية بشأن استكمال الكشوف الخاصة بمستحقي مكافأة الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا الى أن لجهات الحكومية ملزمة بالرد خلال أسبوعين من تاريخ المخاطبة وتزويد الديوان بكشوفات المستحقين وفق الفئات المحددة.

وأشار الى وجود بعض الملاحظات الجوهرية في كشوفات سابقة تم ارسالها من دون اعتمادها من المسؤول المباشر أو وكلاء القطاعات المعنيين وقال لقد تمت اعادتها الى تلك الجهات لمزيد من التدقيق واعتمادها بشكل رسمي.