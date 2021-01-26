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G.P.S


مع التشكيل الوزاري الجديد... نرجو أن نشهد مزيداً من النساء الوزيرات فهن... كفاءة وأمانة!
تائه


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