الثلاثاء 26 يناير 2021 ,13 جمادى الآخرة 1442
رقم العدد:
4198
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
الرئيسية
محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
مال وأعمال
مال وأعمال
النفط و الغاز
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
إضاءات
إضاءات
مرأة
الرئيسية
محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
مال وأعمال
مال وأعمال
النفط و الغاز
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
إضاءات
إضاءات
مرأة
الأولى
أرسل
إحفظ
إطبع
Pdf
G.P.S
مع التشكيل الوزاري الجديد... نرجو أن نشهد مزيداً من النساء الوزيرات فهن... كفاءة وأمانة!
تائه
إضافة تعليق جديد
التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية
عرض التعليقات
F
مواقيت الصلاة في الكويت
كاريكاتير
كتّاب اليوم
أ. د. خليفة بهبهاني
سامي عبداللطيف النصف
إبراهيم طاهر البغلي
المزيد
الأكثر
الأكثر قراءة
الأكثر تعليقاً
socialmedia views
تركي المطيري: هدفنا النهوض بجودة المحتوى
كتلة المعارضين.. الضرب تحت الحزام
وزير الإعلام: السجن 5 سنوات لكل متعدٍ على أي بناء تاريخي أو موقع أثري
خفض الرحلات القادمة للحد الأدنى
سمو رئيس الوزراء يلتقي رؤساء التحرير غداً
كريم قاسم في لجنة تحكيم جوائز «Digital Studio» العالمية
النشرة الإخبارية
معدل التحويل
تاريخ:
قاعدة دينار كويتي
معدل التحويل
KWD
EUR
GBP
JPY
CAD
AUD
RON
RUB
محول العملات
كمية:
من:
إلى:
مجلة بريق الدانة
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة