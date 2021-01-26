القيادة السياسية استقبلت رئيس البرلمان العراقي

وطن النهار

استقبل صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد بقصر السيف أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس مجلس النواب في جمهورية العراق الشقيق محمد ريكان الحلبوسي والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الصباح ورئيس الديوان الأميري الشيخ مبارك الفيصل ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب سموه أحمد فهد الفهد ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله.

واستقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر السيف صباح أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس مجلس النواب في جمهورية العراق الشقيق محمد ريكان الحلبوسي والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

حضر المقابلة مدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب والوكيل بديوان سمو ولي العهد مازن عيسى العيسى.

وعقد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه أمس مباحثات رسمية مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي والوفد المرافق بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

وجرى خلال المباحثات استعراض علاقات التعاون بين الكويت والعراق وسبل تعزيزها وتطويرها في كل المجالات لا سيما المتعلقة بالجانب البرلماني، كما تم خلال المباحثات بحث العديد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، اضافة الى تبادل وجهات النظر ازاء ما تشهده الساحتين الاقليمية والدولية من مستجدات وتطورات.

وحضر المباحثات نائب رئيس مجلس الأمة أحمد خليفة الشحومي، ورئيس بعثة الشرف المرافقة النائب أحمد الحمد، والنواب د. هشام الصالح، ومبارك العرو، وسلمان الحليلة، وسفير جمهورية العراق لدى الكويت المنهل الصافي الى جانب أعضاء الوفد البرلماني العراقي.

وعقب المباحثات اقام الرئيس الغانم مأدبة غداء على شرف الضيف الزائر والوفد المرافق في قاعة الاحتفالات الكبرى حضرها عدد من النواب.

يذكر أن رئيس مجلس النواب العراقي وصل والوفد المرافق إلى البلاد في زيارة رسمية تستغرق يومين.

استقبل سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي في قصر السيف أمس رئيس مجلس النواب في جمهورية العراق الشقيق محمد ريكان الحلبوسي والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

حضر المقابلة رئيس بعثة الشرف المرافقة النائب أحمد محمد الحمد.

والتقى وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر أمس رئيس مجلس النواب بجمهورية العراق الشقيق محمد الحلبوسي بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق إلى الكويت اذ تم خلال اللقاء استعراض أواصر العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وبحث سبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك فيما بينهما على جميع الأصعدة إضافة إلى مناقشة آخر التطورات على الصعيدين الاقليمي والدولي.

حضر اللقاء نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ومساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير فهد العوضي ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب وزير الخارجية السفير ايهم العمر ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية السفير صالح اللوغاني ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية المستشار احمد الشريم ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم المستشار عبدالمحسن الزيد وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

