الصافي: تسليم شحنة جديدة من الأرشيف الكويتي مطلع فبراير

وطن النهار

تأكيداً لما نشرته النهار اونلاين أخيراً وصل مساء أول من امس الاحد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي الى البلاد في زيارة رسمية لمدة يوم واحد التقى خلالها صباح أمس الاثنين بالقيادة السياسية، كما سيجري مباحثات مع وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وتقديم التهنئة له بمناسبة فوزه بالانتخابات الاخيرة.

وكشف السفير العراقي لدى البلاد المنهل الصافي ان بلاده ستسلم شحنة من الارشيف العراقي للكويت مع بداية شهر فبراير المقبل.

و قال الصافي في تصريح خاص لـ النهار: ان الشحنة تتكون من 28 صندوقا ستنقل من العراق الى الكويت عن طريق طائرة عسكرية برئاسة وفد رفيع المستوى ومن المتوقع ان يرأس الوفد وكيل وزارة الخارجية الجديد الذي سيستلم مهامه نهاية الشهر الحالي.

واوضح الصافي إن بلاده حريصة على الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وإعادة ما تم أخذه خلال تلك الفترة.

وأشار الصافي إلى حرص بلاده على توطيد العلاقات بين الجانبين، مشيرا الى ان العراق بصدد جرد محتويات الشحنة وقد تحتوي على اجهزة ميكروفيلم وأجهزة سينمائية وافلام تسجيلية وكتب.

وشدد الصافي على أن وزارة الخارجية العراقية وجهات حكومية أخرى بذلت جهودا جبارة لإعادة الأرشيف في مختلف مراحله كافة وقامت بنشر إعلانات لتجميع الارشيف الكويتي وتسليم كل المتعلقات الى الجهات الحكومية لافتا الى ان ما تم سرقته كان بطريقة ممنهجة من قبل نظام لا يأبه بشيء.

واضاف: كما ان الحكومة العراقية أقرت مكافآت للاشخاص الذين يسلمون الارشيف بمحض ارادتهم ومعاقبة ايضا من يكتشف ان لديه متعلقات كويتية ولم يقم بتسليمها .

وقال الصافي: سنبلغ وزارة الخارجية الكويتية بجميع التفاصيل حينما توافينا بغداد بها منوها الى ان الشحنة ستسلم بمحضر رسمي ويتم اخطار الامم المتحدة بذلك مشيراً الى ان الشحنة السابقة كانت اوسع من الحالية .

وبسؤال وزارة الخارجية عن هذا الموضوع أوضحت الجهات المسؤولة عن الموضوع انها في انتظار الاخطار الرسمي من السفارة العراقية بتوقيت التسلم ونوعية الارشيف المرتقب مشيدة بهذه الخطوة المهمة وان تسليم هذه المتعلقات يأتي ثمرة للتعاون البناء بين وزارتي الخارجية في البلدين.

ويعتقد ان الشحنة الجديدة من الارشيف الكويتي تتعلق ايضا بمفقودات من الديوان الاميري.

يذكر ان الكويت ما زالت تحث الجانب العراقي على تسليم كل الأرشيف الوطني والممتلكات التي فقدت خلال فترة الغزو، علما بان عملية التسليم تتم بالتعاون وبإشراف من الأمم المتحدة وبعثتها المقيمة في العراق يونامي، تنفيذا لقرار مجلس الأمن المرقم 2107 عام 2013.

