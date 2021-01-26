وزير الإعلام: إعادة ترميم 3 مشروعات تراثية

وطن النهار

عقدت لجنة تأهيل وتطوير المباني التاريخية بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، اجتماعا صباح أمس الاثنين بمكتبة الكويت الوطنية، برئاسة وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري، وعضوية كل من: الشيخة أمثال الأحمد نائب رئيس اللجنة، وأمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كامل سليمان العبدالجليل، ود. بدر الدويش الأمين المساعد لقطاع الآثار والمتاحف بالمجلس، ود. محمد القصار الأستاذ بكلية العمارة جامعة الكويت، وصالح المزن الباحث في تاريخ البناء التراثي الكويتي، ود. بدر الليلي المستشار القانوني لوزير الاعلام، وم. راشد العتل مدير ادارة الشؤون الهندسية والمعمارية بالانابة.

وأكد رئيس اللجنة في بداية الاجتماع على تفعيل الاجراءات واحالة كل من تسول له نفسه بالتعدي بأي صورة كانت على اي بناء تاريخي او موقع اثري استنادًا لقانون الآثار وتحديدا الفصل السادس منه (العقوبات) الذي تصل العقوبة به لأي تعدي الي السجن لمدة خمس سنوات.

وقررت اللجنة اتخاذ الاجراءات القانونية بعدم السماح بدخول اي بناء تاريخي او موقع اثري دون موافقة رسمية كتابية من الأمانة العامة للمجلس الوطني.

وكان وزير الاعلام عبد الرحمن المطيري ألقى كلمة ترحيبية مبينا دور وأهمية هذه اللجنة في مجال اختصاصها، ثم تم عرض موجز لمشاريع المباني التاريخية بالمجلس، قدمه أمين عام المجلس كامل العبدالجليل، مستعرضا 10 مشروعات لمباني تاريخية قديمية والوضع الحالي لهذه المباني من الناحية الاسكانية والعمرانية، واستعرض تصورات المجلس ودراساته لاعادة ترميم وتأهيل وانجاز هذه المشاريع على مراحل ضمن خطة الأولويات.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على البدء في 3 مشروعات في ثلاث محافظات هي مشروع المستشفى الصدري القديم، ومشروع قصر الشيخ الراحل عبدالله المبارك الصباح، ومشروع أسواق شرق الأحمدي.

وقد وضعت اللجنة التصورات والتوجيهات اللازمة لبدء العمل فورا والتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية لاعادة تأهيل وتنفيذ هذه المشاريع، واعادتها الى سابق عهدها بنفس الطراز المعماري الذي بنيت عليه، والمحافظة على الهوية العمرانية وشكل المباني التاريخية من دون تعديل أو تغيير.

كما وضعت اللجنة تصوراتها لاستغلال هذه المباني القديمة بعد انجازها، بحيث تكون مراكز استقطاب ثقافي وتراثي ومناطق جذب للجمهور، تقدم خدمات عالية المستوى ضمن أهداف ورسالة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

المسؤولية الوطنية

من جهته قدم العبد الجليل عرضا مرئيا لمشروع أسواق الأحمدي، تضمن موجزاً لدراسة كاملة أعدتها ادارة الشؤون الهندسية والمعمارية بالمجلس، وشملت التعريف بالمشروع من كافة الجوانب، وشرح لمكوناته من تسعة عناصر شملت المحال التجارية والمتاحف والورش الثقافية والتراثية والخدمات الترويحية التي ستقدم للجمهور ورواد المشروع، مع عرض التصور الأفضل والأنسب لتنفيذ المشروع، والأخذ بالاعتبار اشراك القطاع الخاص في تنفيذ هذا المشروع ومشاريع أخرى، ايمانا بأهمية دور القطاع الخاص في التنمية الثقافية، وتحمل المسؤوليات الوطنية تجاه مشروعات البنية التحتية الثقافية والحيوية، واعادة أحياء الماضي أمام الحاضر، والمحافظة على المباني التاريخية القديمة وصونها من تحديات الزمن.

وفي نهاية الاجتماع تم وضع آليات العمل وسبل متابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة، والتواصل مع مؤسسات الدولة الرسمية ذات الصلة بموضوعات تنفيذ واعادة تأهيل المباني التاريخية والتراثية الى سابق عهدها، كما وافقت اللجنة على ما جاء في التقرير والدراسية المقدمة من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لمشروع أسواق الأحمدي، والتوجه مباشرة للبدء في التنفيذ في أسرع وقت ممكن.

يذكر أن لجنة تطوير المباني التاريخية تختص بالاطلاع على واقع حال المباني التاريخية التابعة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب المسجلة في قائمة التراث الوطني من خلال الدراسات والتقارير والتصاميم والرسومات والصور المقدمة، وكذلك مناقشة وبحث الوسائل والأساليب المتاح، والتي يمكن الاستفادة منها كحلول لتمويل وترميم واعادة بناء وتأهيل المباني التاريخية والتراثية، وكيفية الادارة والتشغيل وفق القوانين والقرارات والنظم الرسمية المتبعة في القطاعين الأهلي والخاص.

كما تختص اللجنة بتقييم وضع المباني بعد التأهيل والتطوير والانجاز في بحث وتدارس استخدام المباني والأنشطة التي ستقام فيها مستقبلا وطبيعة الخدمات المطلوبة، ومتابعة ما يتخذ من قرارات تعتمدها اللجنة داخل المجلس وخارجه.

