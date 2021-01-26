كمال لمصادقة «أعلى التخطيط» على المخطط الهيكلي الرابع للدولة

وطن النهار

رأى عضو المجلس البلدي د. حسن كمال مصادقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية على المخطط الهيكلي الرابع للدولة 2040، وذلك قبل عرض المخطط الهيكلي الرابع على المجلس البلدي لاقراره لتفادي التعارض بين مشاريع الدولة في خططها المختلفة ولتوفير الجهود والوقت والميزانيات ولزيادة فاعليتها، آخذين بالاعتبار الخطط التطويرية للدولة ورؤية الكويت 2035.

واكد كمال في اقتراح له أن المخطط الهيكلي يحدد للدولة الأهداف والسياسات العمرانية المستقبلية والتي تعكس رؤية وأهداف وخطط الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية على استعمالات الأراضي المختلفة خلال فترة محددة.

وأوضح كمال أن البلدية تقوم باعداد المخطط الهيكلي الرابع للدولة 2040 والمتوقع صدوره قريبا، لافتا الى أن المخطط الهيكلي الثالث 2030 بمرسوم أميري في عام 2008، الا ان مشاريع الدولة فيه كان مغايرا للخطة التنموية للدولة والتي تحتوي على المشاريع التنفيذية للدولة وكان الانحراف المعياري بين مشاريع المخطط الهيكلي الثالث للدولة ومشاريع الخطة التنموية للدولة 60% تقريبا.

