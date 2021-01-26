الأحمدي تطلق اليوم ملتقاها الثقافي الأول

وطن النهار

تحت رعاية محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد، تبدأ مساء اليوم الثلاثاء، عبر منصة زووم الالكترونية فعاليات الملتقى الثقافي الأول «الأحمدي عن بعد»، الذي تنظمه ادارة المكتب الفني بالمحافظة وعدد من المبادرين وبمشاركة عدد من الكفاءات الوطنية في مجالات متعددة، حيث تستمر فعاليات الملتقى على مدى ثلاثة أيام، بدعم من البنك التجاري، ضمن أنشطة وبرامج مشروع محافظة الاحمدي التنموي بعيد المدى «محافظتي أجمل» الذي اطلقته المحافظة في أبريل 2015، ويأتي كثمرة الشراكات الناجحة والتعاون البناء للمحافظة مع طيف المؤسسات الرسمية والأهلية والتطوعية والخاصة والمبادرين على امتداد مناطقها. تبدأ أولى فعاليات الملتقى في السادسة والنصف من مساء اليوم بمحاضرة بعنوان «التعليم رؤى وتطلعات» يطرحها الاعلامي والتربوي محمد السداني، يعقبها لقاء بعنوان «في بيتنا قائد» للدكتور فالح العجمي مدير الادارة بمكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وعضو لجنة التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء.

