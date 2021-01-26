الخالد: إعادة التيار لـ«سوق الصفافير»

وطن النهار

وجَّه محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد، الى «اعادة التيار الكهربائي لسوق الصفافير في منطقة شرق الصناعية بعد التأكد من ازالة جميع المخالفات»، كاشفا عن «مشروع جديد لتطوير السوق والمحافظة على طابعه التراثي توجد مخططاته حاليا لدى وزارة الدولة لشؤون البلدية».

جاء ذلك في تصريح صحافي للمحافظ الخالد، على هامش جولته الميدانية على (سوق الصفافير) في منطقة شرق الصناعية، وذلك ضمن جهوده لمتابعة ازالة مخالفات السوق لحظة بلحظة بعد قطع التيار الكهربائي عنه ومخالفة جميع محاله الأسبوع الماضي، حيث تفقد أوضاع السوق ولمس عن قرب القضاء التام على هذه المخالفات، وذلك بحضور كل من مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي، ونائب رئيس قوة الاطفاء العام لقطاع الوقاية اللواء خالد عبدالله فهد، الى جانب نائب مدير عام البلدية لشؤون قطاع محافظتي العاصمة والجهراء المهندس فيصل صادق الجمعة، ونائب المدير العام لقطاع المواصفات والخدمات في الهيئة العامة للصناعة محمد العدواني، ورئيس قسم الاخطارات في المحافظة في قوة الاطفاء العام المقدم علي بن حيدر، بالاضافة الى رئيس فريق الطوارئ لفرع بلدية المحافظة زيد العنزي، وممثل وزارة الكهرباء والماء المهندس أحمد الشمري.

وأوضح الخالد أن «الهيئة العامة للصناعة ستقوم بالاجراءات الفعلية بشأن تنفيذ المشروع عقب استلام مخططاته من قبل وزارة الدولة لشؤون البلدية»، مبينا أن «هذا المشروع سيكون بمثابة معلما تراثيا في منطقة شرق الصناعية».

وأوصى «جميع الجهات المعنية بمواصلة متابعة أوضاع جميع المحال والورش في السوق للحيلولة دون عودة أية مخالفات مستقبلا، بالاضافة الى موافاته بتقارير دورية عن حالته»، مشددا على «ضرورة تطبيق اجراءات الأمن والسلامة في جميع المحال والورش في السوق بما يضمن منع أية أخطار أو كوراث مستقبلية».

