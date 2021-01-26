رفع 10 سيارات مخالفة و10 قوارب من منتزه الشعب البحري

وطن النهار

نفذت ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق في فرع بلدية محافظة حولي جولة ميدانية في منتزة الشعب البحري اثر ورود شكوى تتعلق بترك سيارات وقوارب في مواقف المنتزه.

وأوضح مدير ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق محمد الجبعة أن الهدف من الجولات الميدانية المكثفة رصد المخالفين واتخاذ كل الاجراءات القانونية بحقهم، لافتا الى أن الفريق الرقابي في ادارة النظافة العامة يولي اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة في المناطق التي تقع تحت مسؤوليته فضلا عن رفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على اشغال الطريق في جميع المناطق وذلك من خلال الجولات الميدانية الدورية التي يقوم بتنفيذها للحفاظ على المنظر الحضاري للمحافظة.

وأكد الجبعة أن الجولة التي تم تنفيذها اثر ورود شكوى تتعلق بترك سيارات وقوارب في مواقف منتزه الشعب البحري وقام الفريق الرقابي على الفور بالتعامل مع الشكوي ووضع ملصق «X» على عدد 48 سيارة مهملة و10 قوارب وبعد انتهاء المدة القانونية لوضع الملصق قام الفريق الرقابي الى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك برفع 10 سيارات مخالفة و10 قوارب وقد تم ارسالهم الى موقع الحجز في حين تم تحريك السيارات المتبقية من قبل أصحابها.

