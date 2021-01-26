الأمم المتحدة: دعم نظام التعليم الوطني في الكويت

وطن النهار

يتزامن الاحتفال باليوم الدولي للتعليم لهذا العام - والذي يعقد للمرة الثالثة منذ اعلانه من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة - مع اضطراب عالمي غير مسبوق في قطاع التعليم بسبب جائحة «كوفيد-19».

وبهذه المناسبة، وبقيادة مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة بالتنسيق مع ممثلي اليونيسف واليونسكو في دول مجلس التعاون الخليجي والكويت، فانهم ينتهزون الفرصة لتأكيد عزمهم على دعم حكومة الكويت ووزاراتها التنفيذية لتعزيز نظام التعليم، واعادة البناء بعد جائحة «كوفيد-19» لأفضل مما كانت عليه الحال في السابق.

ويشير د. طارق الشيخ، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم في الكويت الى انه «بينما نحتفل في اليوم الدولي للتعليم، يجب ان نستمر في اعطاء الأولوية للتعليم لجميع الأطفال في الكويت، بما في ذلك الصغار منهم. فلقد حان الوقت الآن لتعزيز التعليم من خلال تكثيف التعاون والتضامن لوضع التعليم والتعلم مدى الحياة في صلب عملية التعافي. موضحا ان مسيرة التعافي من الوباء فرصة لتقوية المجتمع الكويتي بهدف ضمان عدم اهمال اي احد».

كما حذر الأمين العام للأمم المتحدة في موجز السياسة الخاص بالتعليم وجائحة «كوفيد-19» الى ان الوباء تسبب في اخطر اضطراب للتعليم شهدته حياتنا، كما ادى الى تضخيم حجم عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية والرقمية، اذ عرض جيلاً بأكمله لخطر كارثة التعلم، متداركاً وفي الوقت نفسه، سلط الوباء الضوء على اهمية ومركزية التعليم لجميع المجتمعات، باعتباره منفعة عامة ومشتركة وقاعدة صلبة للتماسك الاجتماعي والرفاه والفرص، مستطرداً ويتضح هذا الأمر في العديد من البلدان، بما في ذلك البلدان ذات التقدم والدخل المرتفعين، التي تواجه الموجتين الثانية والثالثة من جائحة «كوفيد-19»، ولكنها تعطي الأولوية لاعادة فتح المدارس والمؤسسات التعليمية.

1.6 مليار

من جهتها، افادت الدكتورة آنا باوليني، ممثلة اليونسكو في الدول العربية ودول الخليج واليمن في مكتب الدوحة قائلة «يأتي هذا اليوم الدولي الثالث للتعليم في اعقاب اكبر اضطراب تعليمي على الاطلاق، اذ بلغت جائحة كوفيد-19 ذروتها مع تأثر 1.6 مليار طالب باغلاق المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية الأخرى في 190 دولة. بحسب تقديرنا، فان ثلثي عدد الطلاب - مليار طالب - لا يزالون يواجهون انقطاعات كبيرة في تعليمهم، تتراوح بين اغلاق المدارس في اكثر من 20 دولة الى جداول اكاديمية مخفضة او بدوام جزئي في العديد من البلدان الأخرى. مبينة ان التعليم بمثابة حصن ضد عدم المساواة، بل هو محرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وأساس لتغذية المواطنة الديموقراطية المسؤولة. ويسهم التعليم في جميع اهداف التنمية المستدامة، ويجب ان يعامل معاملة الأولوية القصوى في عملية التعافي. ويهدف هذا اليوم الى حشد جميع الجهات الفاعلة في مجال التعليم وشراكاتنا الجماعية لحماية وتعبئة التمويل العادل للتعليم، من خلال سماع صوت «أبطال المجتمع» الذين عملوا على عدم ترك اي متعلم خلفهم اثناء اغلاق المدارس وقدموا الابتكارات التي تمهد الطريق نحو انظمة تعليمية اكثر مرونة وشمولية».

حق أساسي

بدوره قال فيصل مقصيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالانابة: «ان الكويت تنضم الى العالم في الاحتفال باليوم الدولي للتعليم باعتباره موردا اساسيا متجددا للانسانية وحقا اساسيا من حقوق الانسان. واننا في الكويت نستغل هذه المناسبة لتسليط الضوء على التطوير والتقدم الحاصل في التعليم من خلال خطط التنمية لتحقيق الهدف الرابع من اهداف التنمية المستدامة، وهو جودة التعليم، وكذلك ضمان حق المواطنين في التعليم، وضمان التغطية المالية الحكومية للمؤسسات التعليمية وفقاً للقوانين الوطنية والأنظمة، مع الالتزام بالتعليم الالزامي ابتداء من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية مع متابعة منتظمة للطفل ورعايته واستمراريته في التعليم».

وأضاف مقصيد قائلاً: «سعت الكويت في ضوء جائحة «كوفيد-19» الى دعم الاجراءات الهادفة لاحداث تغيير من اجل تعليم شامل ومنصف، وتم رصد النتائج الايجابية للتعلم عن بعد واستمرار مواجهة التحديات من خلال التدريب والتنفيذ ومتابعة النظام التعليمي على غرار ما يجري في دول العالم الأخرى. لقد فرضت جائحة «كوفيد-19» تحولاً جذرياً غير مسبوق في تاريخ الكويت، اذ اثر هذا التحول المفاجئ في اساليب التدريس على حياة اكثر من 414,000 طالب وطالبة في ثلاث مراحل دراسية هي الابتدائية والمتوسطة والثانوية. وفي الواقع، من خلال الامتثال لتوجيهات السلطات الصحية، التي طالبت باحتواء كامل منذ بداية الأزمة، اختارت وزارة التعليم ان يكون التدريس عن بُعد منذ شهر اغسطس2020»، ومضى قائلاً: «في الحالات التي يكون فيها عمليات الاغلاق وقيود جائحة «كوفيد-19» ضرورية، ينبغي ان تكون المدارس من بين اول من يعيد فتح ابوابها بمجرد ان تبدأ السلطات في رفع القيود. وينبغي اعطاء الأولوية للدروس التعويضية لضمان عدم اهمال الأطفال الذين لم يتمكنوا من التعلم عن بعد».

من جانبها، افادت تاتجانا كولين، رئيسة برامج اليونيسف في الكويت بأنه «في الظروف المثالية، ينبغي ان يواصل الأطفال تعليمهم في غرفهم الصفية، ولكن اذا لم يكن ذلك ممكناً، فيجب ان يكون هناك ضمان لتوفير بيئة مواتية لهم للدراسة والتعلم من المنزل. إذ إن فقدان المزيد من التعلم يمكن ان يدمر الأطفال لسنوات قادمة».

