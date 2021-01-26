قانغ: بكين أكبر شريك تجاري للكويت

وطن النهار

قال سفير جمهورية الصين الشعبية لي مينغ قانغ ان عام 2020 يعتبر عاما استثنائيا للغاية بالنسبة للصين والكويت والعالم بأسره، حيث نجحت الصين في تحقيق النتائج المرجوة في السيطرة والوقاية من وباء كورونا، وكذلك تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالاضافة الى ان الصين انجزت مهمتها التاريخية في التخلص من الفقر المدقع وفق المخطط الزمني المحدد لذلك، وشهدت تجاوز اجمالي الناتج المحلي (GDP) عتبة الـ100 تريليون يوان صيني (قرابة 4.6 تريليونات دينار)، بزيادة قدرها 2.3% على اساس سنوي، وذلك بفضل التضامن بين الحكومة الصينية والشعب الصيني والكفاح الشاق على قلب رجل واحد تحت قيادة الرئيس شي جين بينغ في ظل التداعيات الخطيرة التي فرضتها جائحة «كوفيد-19» والتغيرات الكبيرة التي مرت بها الأوضاع الدولية المعقدة.

وتابع قائلا: في مجمل كلمته التي القاها خلال المؤتمر الصحافي الافتراضي الذي عقده بمناسبة حلول العام الجديد - ان الصين واصلت تطبيق مفهوم مجتمع المستقبل المشترك للبشرية في هذا العام الاستثنائي من خلال تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجائحة، والتمسك بالتعددية وتوسيع الانفتاح على الخارج والتعاون المتبادل للمنفعة، لافتا الى ان الصين اكبر شريك تجاري لأكثر من 120 دولة في العالم، ويعتبر انتعاش اقتصاد الصين مركز الثقل للاستقرار الاقتصادي العالمي.

وكشف ان الصين والكويت تعاونتا بروح الفريق الواحد خلال العام الماضي، حيث تبادل الرئيس شي جينبينغ العديد من الرسائل والبرقيات مع صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد وصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد للاعراب عن الدعم المتبادل. كما اجتمع مستشار الدولة وزير الخارجية وانغ يي مع وزير الخارجية الشيخ د. احمد الناصر مرتين افتراضيا لتبادل الآراء حول تعميق التعاون الصيني- العربي والصيني - الخليجي والصيني - الكويتي. وفي الأوقات الحاسمة لمكافحة الجائحة في الصين، تبرّع الجانب الكويتي بمستلزمات قيمتها 3 ملايين دولار للجانب الصيني، بينما قام الجانب الصيني مرات عدة بفتح الممر الخاص لاستيراد الجانب الكويتي المستلزمات من الصين، وتنظيم 5 اجتماعات افتراضية بين الخبراء الطبيين، وارسال فريق الخبراء الطبيين الى الكويت لدعمها في مكافحة الجائحة.

ولفت الى انه على الرغم من تداعيات الجائحة، فلا تزال الصين اكبر مَصدر للواردات الكويتية وأكبر شريك تجاري للكويت في المجال غير النفطي. وفي عام 2020، بلغت قيمة التبادل التجاري بين الصين والكويت 14.29 مليار دولار واستوردت الصين من الكويت اكثر من 25 مليون طن من النفط الخام بزيادة قدرها 18%. ووفقا لما تعلمه السفارة، تشارك الشركات الصينية حاليا في بناء 77 مشروعا كويتيا مهما تتعلق باقتصاد الكويت ومعيشة شعبها، الأمر الذي سيعزز انتعاش الاقتصاد الكويتي بقوة. وبالاضافة الى ذلك، فتحت شركة الخطوط الجوية الكويتية خطا مباشرا بين الكويت ومدينة كوانزو الصينية، وكما دفعت الصين سير الأعمال المتعلقة بانشاء المركز الثقافي الصيني في الكويت وعززت التبادل الثقافي بين البلدين.

ولفت الى ان العام الحالي يصادف الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، الذي حقق الشعب الصيني تحت قيادته التحرير والاستقلال الوطني والمعجزتين الكبيرتين المتمثلتين في التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي الطويل المدى. وفي الوقت الراهن، وأمام نقطة انطلاق تاريخية جديدة، ستطلق الصين مسيرة تنفيذ الخطة الخمسية الـ14 للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الأهداف البعيدة المدى بحلول عام 2035، وتقوم بتسريع وتيرة العمل على انشاء معادلة تنموية جديدة، وانشاء اقتصاد منفتح بمعايير اعلى. كما يصادف عام 2021 الذكرى الـ60 لاستقلال الكويت والذكرى الـ30 لتحريرها، اذ نتقدم بتهانينا بهذه المناسبة. وفي هذا العام، سيواصل الشعب الكويتي الصديق تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بذل الجهود لتحقيق «رؤية الكويت 2035». يتوافق النهجان التنمويان الصيني والكويتي توافقا عاليا، مما يشكل اساسا متينا للتعاون بين الجانبين.

يصادف العام الحالي ايضا الذكرى الـ50 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الصين والكويت. وفي نصف القرن الماضي، ظلت الصين والكويت تتعاملان مع بعضهما البعض على قدم المساواة، وتتبادلان الدعم وتتعاونان باخلاص، فأقامتا علاقات الشراكة الاستراتيجية بينهما. ان الجانب الصيني مستعد للعمل سويا مع الجانب الكويتي على ترجمة التوافقات المهمة بين قيادتي البلدين على ارض الواقع وتعزيز المواءمة بين الاستراتيجيات التنموية للبلدين، وتوسيع التعاون في كافة المجالات للارتقاء بالعلاقات الثنائية الى مستوى جديد.

وأشار قانغ الى وجود تعاون بين الكويت وبلاده بخصوص اللقاح الصيني لمكافحة كورونا بعد ان ثبت ان اللقاح امن وسعره معقول.

وذكر ان هناك 40 دولة طلبت استيراد اللقاح الصيني و20 منها وافقت على استخدامه، لافتا انه تم تطعيم اكثر من 10 ملايين شخص باللقاح الصيني الى الآن بعد ان تمت التجارب على البشر في ثلاث مراحل وأظهرت عدم وجود اعراض جانبية، مشددا على تعهد الصين بان يكون اللقاح منفعة

