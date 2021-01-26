«البيئة»: «كورونا» تسبب في تراجع الطلب على أسواق الطاقة

وطن النهار

أكد رئيس مجلس الادارة ومدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الحمود دور وأهمية الطاقة البديلة منتظمة الامدادات في توفير مستقبل أكثر استدامة للجميع.

وقال في كلمة له بافتتاح مؤتمر «الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة» أمس الاثنين الذي نظمته الجمعية الجغرافية الكويتية عبر برنامج «زوم» ان هذه الفعالية هدفها تسليط الضوء على دور الطاقة المستدامة وتوفيرها للجميع مع تعزيز ودعم سبل الوصول اليها في المستقبل بأسعار معقولة في ظل ظهور جائحة «كورونا».

وأوضح ان أزمة «كورونا» الحالية وآثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية المباشرة اثرت نوعا ما على استقرار أسواق الطاقة العالمية بما فيها الطاقة النظيفة والمتجددة نتيجة تراجع الطلب على الاستهلاك وتأثر قطاع الطيران العالمي.

وأضاف ان «التحديات المباشرة التي أحدثها الوباء لم ولن تثبط عزمنا على المضي قدما في جهودنا في مجال استكشاف مجموعة متنوعة من الخيارات لضمان توفير إمدادات مستقرة وغير منقطعة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية والمائية والحرارية الأرضية والبحرية والطاقة الحيوية».

وأكد ضرورة سعي الجميع لإعادة تحديد الأولويات ووضع البيئة والصحة وحياة البشر في المقدمة وتحقيق نهضة بيئية شاملة تغير وجه العالم خصوصا في أنماط الاستهلاك والتوعية بما يعيد التوازن للمنظومة الطبيعية.

