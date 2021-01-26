السفير الهندي: نيودلهي حريصة على تعزيز الشراكة مع الكويت والخليج

وطن النهار

هنأ سيبي جورج سفير جمهورية الهند لدى البلاد بمناسبة يوم الجمهورية الثاني والسبعين للهند الجالية الهندية في البلاد، معرباً عن خالص أمنياته وشكره الى قيادة وحكومة وشعب الكويت، لالتزامهم الراسخ ودعمهم لتعزيز العلاقات الوثيقة والودية القائمة بين الهند والكويت، كما اعرب عن تقديره العميق لجميع الاصدقاء والمحبين من الهند في الكويت لمساهماتهم الهائلة في تعزيز العلاقات الثنائية بشكل اكبر وتحويلها الى شراكة نشطة ومتنامية من التقارب المتبادل.

وقال: ان الخليج منطقة مهمة للغاية بالنسبة لنا، ولدينا علاقة تاريخية يمكن ارجاعها الى عدة قرون، ان تواصل القرب الجغرافي، والروابط التجارية التاريخية، والصلات الثقافية، شجعت على التواصل والتعاون المتزايد في المجالات الرئيسة ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز وتوسيع شراكتنا التي تكمن جذور علاقاتنا الودية في التواصل الحضاري والروابط النابضة بالحياة بين الناس والتي توسعت وتعمقت مع مرور الوقت. ان حكومة الهند ملتزمة وحريصة على زيادة تعزيز وتوسيع هذه الشراكة الديناميكية متعددة الأوجه.

وأضاف: نحتفل اليوم بعيد الجمهورية في الهند، كان ذلك في مثل هذا اليوم، وهو اليوم السادس والعشرون من شهر يناير عام 1950، شهدت الهند واحدة من أروع لحظات تاريخها. يوم أصبحت فيه أمة شابة مستقلة «جمهورية»، تقف اليوم كمنارة أمل للعالم بأسره، ففي هذا اليوم، أعطى شعب هذه الأمة لأنفسهم أثمن ما يملكه الجميع، الدستور. الدستور، الذي يقوم على قيمنا وأخلاقياتنا الحضارية، وهب لأجيالها القادمة «جمهورية ذات سيادة واشتراكية وعلمانية وديموقراطية» تضمن لجميع مواطنيها العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية؛ حرية الفكر والتعبير والمعتقد والإيمان والعبادة، المساواة في المكانة والفرص، ولتعزيز بينهم جميعاً؛ الأخوة وكرامة الفرد ووحدة الوطن وسلامته. وهي اليوم مصدر أبدي للارشاد والإلهام لـ 1?3 مليار شخص في الهند.

واستطرد قائلاً: نحتفل هذا العام بيوم الجمهورية الـ72، إنها ليست مجرد سنة أخرى أو رقم من الناحية الاحصائية فقط، انها معلم مهم في عمليتنا المستمرة لبناء الأمة والتقدم المجتمعي. هذا العام على وجه الخصوص هو عام مهم لأننا نواجه واحدة من أصعب تحدياتنا على الإطلاق ليس فقط كأمة ولكن كجنس بشري بسبب تطور جائحة «كوفيد - 19».

وزاد: اشكر قيادة وحكومة الكويت الصديقة على رعاية الجالية الهندية الكبيرة في الكويت خلال جائحة «كوفيد - 19» كما اشكر اطباءنا الاعزاء والممرضات والعاملين الطبيين الآخرين في الكويت الذين عملوا يوماً بعد يوم لانقاذ الأرواح، وأشكر العديد من أعضاء الجالية والجمعيات المختلفة التي اتخذت بشكل فردي وبالتنسيق مع مجموعة دعم الجالية الهندية (ICSG) عدة خطوات لمساعدة اخواننا واخواتنا المحتاجين خلال أصعب أيام الوباء، الأزمة لم تنته بعد، يجب أن ننشر الرسالة للناس بعدم الذعر والهدوء والثقة.

ومضى سفير الهند يقول: وعلى الرغم من الوباء، احتفظت الهند بوضعها كوجهة رئيسة لرأس المال العالمي مع تحطيم الرقم القياسي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الهند خلال العام. لقد واصلت الحكومة التزامها بادخال اصلاحات هيكلية رئيسة، بما في ذلك من خلال ادخال انظمة ضريبية أبسط، وانشاء قاعدة موارد بشرية قادرة، وتطوير نظام مالي قوي وبناء بنية تحتية صلبة وغير مرنة، لتحقيق رؤية الهند المعتمدة على ذاتها، ولقد شهدت بيئة أعمالنا تحولاً ايجابياً ملحوظاً مع العديد من التدابير الايجابية التي ادخلتها الحكومة، وهو ما ينعكس في التحسن غير المسبوق في الهند في تصنيفات سهولة ممارسة الأعمال التجارية العالمية حيث تم تصنيفنا الآن في المرتبة 63، ونحن على استعداد جديد للدخول قريباً في قائمة أفضل 50!

واستطرد: كانت الرؤية المتمثلة في خلق بيئة من السلام والأمن لضمان عالم أفضل للبشرية جمعاء هي الروح التوجيهية لسياسة الهند الخارجية، وتضع الهند ايمانا وعقيدة راسخين بالنهج متعدد الأطراف، وقد اخذت دائماً زمام المبادرة في القضايا ذات الاهتمام العالمي مثل مكافحة الارهاب، وتغير المناخ، وأمن الطاقة، والأمن الغذائي، وإصلاح المؤسسات المتعددة الأطراف، بما في ذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ومضى قائلاً: وقد استمرت العلاقات بين الهند والكويت في التعزيز والتقوية خلال عام 2020، فعلى الرغم من الوباء فقد استمرت المشاركات المؤسسية خلال العام، بينما نعمل نحو شراكة استراتيجية، تستمر علاقاتنا التجارية والاستثمارية الثنائية في الحفاظ على قوتها على الرغم من الرياح المعاسكة من الآثار السلبية المتتالية للوباء والقيود الاحترازية.

عمليات الاغلاق المرتبطة بها. كما قامت سفارة الهند باطلاق سلسلة مخصصة من الاحداث تحت موضوع «Aatmanirbhar Bharat» «تسهيل الدول» ونظمت بنجاح عدداً من فعاليات ترويج التجارة والاستثمارات في صيغ مختلطة/ افتراضية، وكانت الاستجابة الساحقة من مجتمعات الأعمال في البلدين مشجعة لرؤيتها وكانت اشارة الى عزم اعمالنا على التغلب على التحديات والعودة الى الحياة الطبيعية.

وقال: يصادف هذا العام 2021 الذكرى الستين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الهند والكويت، وتهدف السفارة للاحتفال بهذا الانجاز التاريخي بطريقة لائقة مع فعاليات تذكارية على مدار العام، كما نتطلع الى الاحتفال بالذكرى 75 لاستقلالنا بمشاركة جميع الهنود وأصدقاء الهند في الكويت.

