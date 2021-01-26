معرفي: توزيع شقق «جابر الأحمد» مطلع فبراير المقبل

وطن النهار

ضرب وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات د. عبدالله معرفي مطلع فبراير المقبل موعداً لبدء عملية توزيع الشقق الحكومية في مدينة جابر الاحمد السكنية بحيث يكون يوم 3 فبراير اعلان الاستدعاء فيما حدد يوم 10 من الشهر ذاته اجراء اول قرعة.

ووجه معرفي خلال اجتماعه بقيادات السكنية صباح امس مسؤولي المؤسسة وقطاعاتها بوضع برنامج زمني لتوزيع شقق مدينة جابر الأحمد على المواطنين اصحاب التخصيص، مشيراً الى ان المؤسسة حرصت على اعطاء المستفيدين من هذه الشقق فترة زمنية كافية بين اعلان الاستدعاء وبين يوم القرعة تسهيلا وتيسيرا لهم .

واضاف ان القطاعات ذات الاختصاص بالمؤسسة تعمل على قدم وساق من اجل المباشرة بسرعة تنفيذ الخطة والجدول الزمني لعملية توزيع الشقق الحكومية في المشروع والتي يستفيد منها نحو 350 اسرة كويتية حالياً وذلك بما يتناسب مع الاشتراطات الصحية.

